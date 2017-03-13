На восстановление дамб Приморья направят средства резервного фонда

Хотя сильного паводка в этом году не ожидается

В администрации Приморья прошло заседание по подготовке к весеннему паводку. Ледоход на приморских реках ожидают, как всегда, во второй половине марта – и в этом году, по прогнозам специалистов, сильного наводнения не предполагается. Как сообщил директор департамента гражданской защиты Валентин Басаргин, половодье будет обычным, на уровне средних многолетних значений. И всё же, хотя возникновение чрезвычайных ситуаций выше межмуниципального уровня маловероятно, на территории 15 муниципалитетов будут приняты дополнительные меры безопасности. Это Дальнереченский, Лесозаводский, Уссурийский городские округа, Спасск-Дальний и 11 районов – Анучинский, Дальнереченский, Кировский, Красноармейский, Черниговский, Октябрьский, Партизанский, Пожарский, Спасский, Чугуевский и Яковлевский. Там разливы рек грозят более чем 30 населённым пунктам.

Глава региона Владимир Миклушевский на заседании поручил завершить восстановление дамб и расчистку русел рек за счёт средств резервного фонда.

Валентин Басаргин добавил, что территориальная система РСЧС готова к весне. Численность группировки для проведения аварийно-спасательных работ составит почти 11 тысяч человек и более 2,3 тысячи единиц спецтехники. Резерв финансовых средств составляет почти 28 миллионов рублей, материальных ресурсов муниципалитетов – свыше 66 миллионов рублей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в рамках подготовки к весеннему паводку в Приморье увеличат группировку сил МЧС России. По словам главы ведомства Владимира Пучкова, предприняты все меры, чтобы не допустить прошлогодней ситуации.