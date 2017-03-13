Приморцы остались недовольны выпавшим снегом

|
|
Многие успели "переобуть" свои авто
|Фото: РИА "Восток-Медиа", instagram.com
«Март, что ты делаешь?» - спрашивают жители Приморья и переживают из-за выпавшего снега. При этом часть местных жителей воспользовалась последним шансом слепить снеговиков, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Выпавший сегодня с утра снег оставил массу недовольных постов в социальных сетях от жителей Приморского края. Многие надеются на то, что этот снежный циклон станет последним. Несмотря на предупреждения синоптиков о надвигающемся снегопаде, большинство приморцев оказались к нему не готовы и даже успели «переобуть» свои автомобили в летнюю резину. Это стало причиной множества аварий и крупных пробок на городских магистралях.
Однако часть жителей очень позитивно отнеслась к осадкам. Приморцы публиковали красивые кадры и лепили снеговиков.
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что выпавший снег затруднил движение на дорогах Владивостока. Кроме этого, сегодня жители Приморья не смогли вылететь по нескольким внутрикраевым направлениям. Авиасообщение должно восстановиться завтра в зависимости от погодных условий.
формула для переобувания авто во Владивостоке: дали отопление - на зимнюю резину, выключили отопление - на летнюю резину.
что, в мае переобуваться?