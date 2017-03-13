Во Владивостоке прошёл конкурс школьных видеофильмов "Наше кино"

11 марта на базе владивостокской школы № 80 прошёл фестиваль-конкурс «Наше кино». Школа организовала его в партнёрстве с Дальрыбвтузом и при поддержке городского управления образования.

Организаторам удалось собрать 37 конкурсных работ, сделанных учениками разных школ Приморья в разных номинациях: «Видеофильмы в учебном процессе», «Здоровый образ жизни», «Экология», «Мир вокруг нас». Среди лучших оказались видеофильмы учеников владивостокской школы № 81, гимназии № 2, школы села Чернышевка Анучинского района. Отличились и ребята из 80-й школы, базовой площадки фестиваля: жюри присудило первое место в номинации «Экология» работе пятиклассницы Анны Нескородьевой «Островной ботанический сад», а в других номинациях призовые места заслужили фильм Святослава Москаленко «Одеть или надеть?» и фильм Яны Астаховой об «Артеке». Девочка побывала в этом знаменитом детском центре, получив путёвку от краевого департамента образования и науки в награду за успехи в учёбе и общественную активность. РИА «Восток-Медиа» рассказывало о том, что приморские школьники два года назад начали выезжать на отдых в Крым по краевым путёвкам.

Как рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» учитель русского языка школы № 80 Елена Журавлёва, фестиваль видеофильмов – не единственный в цикле аналогичных конкурсов, задуманных школой совместно с Дальрыбвтузом. В декабре и феврале вуз и школа проводили конкурсы для школьников, увлечённых информационными технологиями. В апреле запланирован межшкольный конкурс «Слово – великая сила», где жюри будет оценивать работы школьных редколлегий.