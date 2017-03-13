В центре Владивостока прошла массовая эвакуация машин

|
|
Горожане вновь пострадали из-за игнорирования ПДД
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Жителям Владивостока, припарковавшим сегодня свои автомобили в центре, в не предназначенных для этого местах, придётся забирать транспорт со штрафстоянки. Сотрудники ГИБДД из недели в неделю ловят нарушителей на одних и тех же местах, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Сегодня, 13 марта, в центре Владивостока вновь прошла эвакуация неправильно припаркованных машин. Как обычно, представители ДПС отправились на Светланскую, где граждане традиционно оставляют свои автомобили, несмотря на знаки и горький опыт.
Кроме этого, несколько машин убрали с поворота к кинотеатру «Океан», где начинается улица Набережная. Этот участок является особенно сложным: из-за водителей, которые игнорируют знаки, там не может проехать крупногабаритный транспорт.
Данный участок представители ГИБДД «очищают» иногда по нескольку раз за неделю. При этом горожане упорно продолжают парковать там свой транспорт.
Инспектор имеет право увезти транспорт на штрафстоянку в том случае, если автомобиль находится в неположенном месте, автомобилист пьян, у водителя нет документов на авто и водительского удостоверения, а также в случае неисправности машины.
Здравствуйте, а кто-нибудь из руководителей ГИБДД, из администрации края, из прокуратуры хоть раз сам пришел и посмотрел как проводится эвакуация собственности граждан и как потом она вызволяется?!? Машину грузят за минуту, нарушая все требования безопасности и охраны труда, без протокола, без понятых, полностью игнорируя закон! Машины "воруют", и только отъехав эвакуатор останавливается, а инспектор подъехав к нему подписывает что-то водителю. Мой автомобиль был припаркован после окончания действия знака "остановка и стоянка запрещена: 50 метров"(дальше 50 метров от знака с соответствующей табличкой), измерял расстояние намеренно, однако этот факт не помешал "украсть" авто, без свидетелей и понятных! Причем когда спустя почти 4 часа приехавшие инспектора соблаговолили мне выписать постановление (для оплаты штрафа), и я попытался изложить свое не согласие на нем, у меня постановление забрали и сказали ждать пока нескольким десяткам людей стоящих за мной в очереди выпишут их постановления, и только потом мне соизволят выписать протокол, в котором мне разрешат указать свое мнение и не согласие. А ждать пришлось бы еще несколько часов и это было очевидно. Т. е. по сути меня шантажом заставили согласится с нарушением и засунуть свое мнение и гражданские права глубоко и далеко!
". . . полностью игнорируя закон!" Уважаемый, а Вы когда ставите свое авто во преки знакам там, где Вам удобно, Вы не игнорируете закон?! Не судите, да не судимы будете. . . не бросайте там где ни попадя и будет Вам счастье! Все вот кричат что нарушают их права, заинтересованность инспекторов, хамство эвакуаторщиков. . . так может с себя начать нужно, т. е. пересмотреть в корне свое отношение к жизни, а потом уже слюной брызжать во все стороны!
Главное в этом, что сами сотрудники нарушают правила. Ставят эвакуатор так, что он закрывает пешеходный переход и мешает проезду автомобилей. Вчера сояли и не могли проехать, ждали, когда эти крахаборы наберут достаточно денег!!!
На Фонтанной в здании ГИБДД собираются ДЕСЯТКИ людей и ЧАСАМИ (3-4-. . . ) часа ждут постановление и разрешение забрать автомашину!!! При этом жалобы в дежурную часть игнорируются, а сам дежурный отвечает - ждите, скоро. . . На просьбы объяснить такой бардак и беспредел отмалчивается, либо как было 10. 03. 2017г. после долгих выспрашиваний признается, что за прошедшие несколько часов еще не приехали те самые инспектора, которые должны выписать постановление, т. к. они все еще занимаются эвакуацией других авто! При этом в кабинете № 2 в их отсутствие работает ОДИН сотрудник, и данная дама выписывала одно постановление/протокол в течении 30-40 минут! Того же 10. 03. 2017 г. она в 17. 40 встала и ушла, заявив что рабочий день у нее окончен. Либо руководство, администрация и прокуратура все знают и поощряют такую "работу", либо они все слепы и глухи!
Складывается устойчивое мнение о заинтересованности ГИБДД не в наведении порядка на дорогах, а именно в ЭВАКУАЦИИ авто! Материальная мотивация или какая-то иная мне не известно . . .
Александр, конечно заинтересованы в эвакуации авто! Вы что, верите в светлое будущее?
Лучше бы озаботились власти города сделать побольше стоянок, чтобы такого безобразия не было. В центре все утыкано торговыми центрами, организациями и продолжают их строить, но стоянок нет. Вот и получается такая ерунда.
Да. Это точно. Эвакуаторщики и милиция работают как воры. Быстро без всяких понятых, правда фоткают иногда. Цель одна - хапнуть побольше. . . . машин. Видимо от этого и выручка. Неясно, почему не боятся так работать. Сейчас сажают направо, налево. Посмотреть как эвакуируют - просто кино. Бесплатное.
Поймал дед золотую рыбку, она и говорит:"выполню любое твоё желание. . . "дед:"хочу, чтобы все менты плыли в гробах по реке". . . рыбка:-"но есть же и хорошие менты, зачем же всех?!". . . дед:"ладно, тогда хорошие пусть в хороших гробах плывут, а плохие-в плохих". . . . . . . . ВсЁ выстроено так, что люди заранее уже виновны, у ГИБДД меры только карательные!Нет в этой службе хороших людей!
Вообще не понятно, что делать приезжая в центр? Где парковки? Куда ставить машину когда надо отлучится даже на 10 минут?! Парковок нет! А те самые "менты" и рады, лишь бы спереть авто ссылаясь на ПДД! А кто будет решать вопрос изначально? Покажите где парковать и никто не будет нарушать! Куда смотрит администрация города и края?!
Я в детстве ходил пешком и ездил на трамвае. И обходился без личной машины. А сейчас я не паркую свою машину где попало, потому что делаю то же самое, что и в детстве. Правда езжу уже на автобусе, потому что один тип убрал все трамвайные рельсы. И возникает вопрос: кто это вам и за чей счет должен строить стоянки? Может скинуться всем миром да самим построить? Проекты у мэрии есть, земля выделена. Дерзайте, озабоченные собственники личного автомобильного транспорта!!!
Так они и "скидываются". Транспортный налог ни кто не отменял.