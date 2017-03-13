В приморском парке "Бикин" нашли нового тигра

Нового амурского тигра зафиксировали в Приморье в национальном парке «Бикин». Это первый хищник, попавший в фотоловушки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В начале марта специалисты национального парка «Бикин» получили первые снимки амурского тигра с фотоловушек. В этом году нацпарк стал одним из участников проекта по сохранению редких видов крупных кошачьих, разработанного WWF России совместно с Минприроды России.

«Национальный парк как федеральное государственное бюджетное учреждение работает первый год, поэтому у нас многое впервые, в том числе и мониторинг тигра с помощью фотоловушек. В феврале сотрудники нацпарка «Бикин» совместно с удэгейскими охотниками, чьи угодья находятся на территории парка, провели первые зимние маршрутные учёты зверей и птиц общей протяжённостью более 450 километров. Помимо «переписи» лесных обитателей на учётных маршрутах были установлены и первые фотоловушки, предоставленные Амурским филиалом WWF России для научных наблюдений и охраны животных», - прокомментировал директор «Национального парка «Бикин» Алексей Кудрявцев.





Камеры также послужат для охраны территории национального парка. Они позволят вести полноценный сбор фото- и видеоматериала для мониторинга популяции амурского тигра в бассейне реки Бикин.

Ранее постоянные сообщения о попадании хищников в фотоловушки поступали с «Земли леопарда». Так, последний раз камеры зафиксировали толстого дальневосточного леопарда, которого сначала спутали с беременной самкой. Сравнение рисунка пятен на шкуре леопарда с аналогичными «паспортами» леопардов из базы данных показало, что в объектив фотоловушки попал самец, правда, очень упитанный. По данным последних учётов, в мире осталось около 80 дальневосточных леопардов и около 540 амурских тигров. С 2014 года не менее 15 леопардов и 19 тигров были зафиксированы одновременно в Китае и России – это особи с «двойным гражданством».



