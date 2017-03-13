На муниципальных выборах в Приморье участвовало 136 % избирателей

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Теризбирком: ложные данные появились из-за программного сбоя
|Фото: artushenkooleg.ru, РИА "Восток-Медиа"
Село Яковлевка в Приморском крае обрело нового главу сельского поселения, сообщает РИА «Восток-Медиа». Там прошли внеочередные (досрочные) выборы, в которых победил кандидат-беспартиец.
В минувшее воскресенье в райцентре Яковлевка прошли досрочные выборы главы поселения. Кандидатов на этот пост было четыре. «Единую Россию» представлял депутат, гендиректор компании «Водоканал-Сервис» Михаил Обытоцкий. Коммунисты выставили кандидатуру Людмилы Хоменко. Участвовала в выборах и представительница муниципальной власти Ирина Вафина. Член партии ЛДПР, она занимала пост заместителя главы Яковлевского района. Последним кандидатом стал самовыдвиженец, директор детского оздоровительно-образовательного спортивного центра Евгений Животягин. По совместительству он работает депутатом сельской думы. Евгений и стал победителем голосования – за него отдали голоса больше трети избирателей. На втором месте оказался «единоросс» Обытоцкий – ему не хватило 165 голосов до победы. Интересно, что на сайте краевой избирательной комиссии результаты выборов опубликованы с явными ошибками. Из этих данных следует, что за всех кандидатов отдали в общей сложности 135,9 % голосов.
Как объяснил председатель территориальной избирательной комиссии Сергей Фролов, этот казус вызван техническим сбоем. «Это связано с техническими проблемами в программе, наши специалисты сейчас устраняют эту проблему. Заметьте, что количество голосов на сайте отображается верно, проблема с отображением процентов. В официальных протоколах голосования подобных ошибок нет», - рассказал он.
Теперь новоиспечённый глава Яковлевского сельского поселения начнёт процедуру вступления в должность. Она займёт довольно много времени на утряску всех формальностей – сначала выборы признают состоявшимися, затем Евгений Животягин сложит с себя полномочия депутата. Официально он вступит в должность через неделю-другую.
Вот это они пролетели. . . Обытоцкий уже победу праздновал с 35-ю %-ми, а тут хлоп и ЕР профукало один город. . .
Ты идешь дурак голосовать Хлопотно и никому не нужно. Хочешь, я с тобой заговорю, Водки дам и станет путь короче. Почему, дурак, да потому, Что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю, просто я работаю, Просто я работаю волшебником. Волшебником.
На фото нарисована правда ---просто пи-дор , за бабки рисую все что прикажут!
Что это за валуй, чуров, не зря же ему орден нацепили. У нас по 200% голосуют, не успевают автобусы подъезжать.