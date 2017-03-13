Во Владивостоке могут наказать водителя, устроившего краш-тест

Приморские полицейские проводят проверку по факту аварии, произошедшей в воскресенье во Владивостоке. РИА «Восток-Медиа» подробно описывало ДТП, в результате которого чудом уцелел пешеход. «Пролетавшее» над головой мужчины авто задело его лишь краем. Виновник происшествия оказался любителем погонять, при этом мужчина получил права всего 7 месяцев назад.

Во время предварительной проверки полицейские установили, что автолюбитель со стажем меньше года уже трижды привлекался за превышение скорости. По свидетельствам очевидцев, на этот раз Tiida неслась со стороны Окатовой в направлении «Радиоприбора». В какой-то момент водитель не справился с управлением, и машину занесло на тротуар. После этого неуправляемый Nissan, сбивая на своём пути дорожные знаки, задел переходившего дорогу мужчину и припаркованное авто. В момент происшествия помимо водителя в машине находились женщина и собака. По сообщению пресс-службы ГИБДД по Владивостоку, 39-летняя пассажирка, так же, как и 41-летний пешеход, получила травмы. Медики диагностировали у пострадавших сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и черепно-мозговые травмы. Оба участника направлены на амбулаторное лечение. Экспертиза показала отсутствие алкоголя в крови водителя.

Свидетели уверяют: горе-гонщик оправдывался и заверял присутствующих, что лишь пытался объехать люк на дороге. Социальные сети буквально взорвались негативными комментариями в отношении водителя. Пользователи уверены, что автолюбитель, выехавший на тротуар, лишь по счастливой случайности никого не отправил на тот свет. Примечательно, что авто, зависшее на бетонной плите, простояло таким образом до сегодняшнего дня. По всей вероятности, владелец решает организационные вопросы по эвакуации. По факту нарушения правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлёкшего причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью, проводится административное расследование.



