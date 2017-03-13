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Приморцы снова выйдут на "Крымский митинг" : РИА "Восток-Медиа"
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Приморцы снова выйдут на "Крымский митинг"

Приморцы снова выйдут на "Крымский митинг"
Год назад, по официальным данным, собралось почти 17 тысяч патриотов
сегодня, 12:45
Политика | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

18 марта дальневосточники по традиции дадут старт всероссийским мероприятиям в честь годовщины возвращения Крыма в состав России. Сторонники случившегося три года назад соберутся в ближайшую субботу у мемориала «Боевая слава ТОФ» во Владивостоке.

Власти Приморского края и ассамблея народов Приморья в конце этой недели организуют митинг в честь годовщины воссоединения Крымского полуострова с Россией. В нём примут участие студенты, ветераны, спортсмены, представители диаспор и общественных объединений. Начало – в 16:00 у мемориала «Боевая слава ТОФ».

В марте 2014 года, как сообщало РИА «Восток-Медиа», по итогам референдума Крым перестал быть украинским. Количество субъектов Российской Федерации выросло до 85 за счёт Республики Крым и Севастополя как города федерального значения. Тогда же губернатор Владимир Миклушевский пообещал, что «власти Приморья будут способствовать отдыху жителей края в Крыму».

Год назад аналогичный митинг собрал, по данным руководства региона, почти 17 тысяч человек.


 

 

 
 
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Комментарии
  • Чуча  (сегодня, 13:00 )

    Овощщи

  • skeptik  (сегодня, 14:37 )

    лучше бы вышли против строительства нефтехимзавода в партизанском районе

  • пенсионер  (сегодня, 15:31 )

    А чем тебе завод помешал?Новые рабочие места, соответствие всем нормам и правилам санитарии и экологии, развитие смежных производств, транспортной инфраструктуры. В Крым планирую съездить в ближайшем будущем, навещу сослуживцев. Некоторые мии родственники прицениваются к жилью в Севастополе.

  • Почётный член  (сегодня, 18:17 )

    Какая мерзкая профанация.

  • пенсионер  (сегодня, 18:33 )

    Нормальная ситуация. Митинг-патриотичная акция, граждане одобряют и поддерживают действия президента. Стоит активнее заселять полуостров русскими людьми, развивать жилищное строительство и частным образом, и государственными программами.

  • skeptik  (9 минут назад)

    Машиностроение, нефтехимическая область – развитые виды деятельности, которые также не проходят бесследно. Около 280 тысяч тонн в год попадает в воздух города. Внушительная цифра, существующая в таком обустроенном городе, как Ангарск, Восточная Сибирь. и это не единственный город, в котором дышать нечем, просто подумайте, что нефтехимия прибавит к нашему и так не очень благополучному краю. Рабочие места хорошо, но статистика по раку в Приморье. . .



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