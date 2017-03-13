Витас из-за болезни перенёс концерт во Владивостоке

В воскресенье поклонники не смогли попасть на его выступление

Российский музыкант Витас из-за болезни отменил концерты сразу в нескольких городах Дальнего Востока. Организаторы рассказали, что делать с неиспользованными билетами, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне поклонники творчества Витаса (Виталия Грачёва) не смогли попасть на его концерт. Организаторы объявили, что теперь музыкант выступит 7 апреля. Те билеты, которые приморцы покупали ранее, будут действительны при входе на новый концерт. Из-за болезни Витас также не выступил в Уссурийске и Хабаровске.

Те люди, которые не успели приобрести билеты на концерт 12 марта в Fesco Hall, также смогут купить их по цене от 800 до 4000 рублей.

На сцену артист выйдет с заявленной ранее программой «История моей любви. 15 лет с вами». Зрители увидят результат многолетней работы певца, услышат новые песни и старые хиты.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что Витас появился на российской сцене в декабре 2000 года. За время своей работы он выпустил шестнадцать альбомов, среди которых «Философия чуда», «Мама», «Поцелуй длиною в вечность», «Свет Нового Дня» и «Скажи, что ты любишь». Его композиция «Опера № 2» получила российскую премию производителей фонограмм «Рекорд» как самый продаваемый сингл в 2001, 2002, 2003 годах. Кроме этого, артист стал четырежды лауреатом музыкальной премии «Подиум» за самые модные достижения в области популярной музыки в 2001, 2002, 2003 и 2005 годах.