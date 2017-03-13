Во Владивостоке ищут экстрасенсов

Приморцам дадут второй шанс поучаствовать в «Битве экстрасенсов». Ранее ни один из жителей края не дошёл до этапа съёмок передачи, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В конце марта телеканал ТНТ проведёт во Владивостоке кастинг на участие в одном из самых популярных шоу российского телевидения - «Битва экстрасенсов». Мероприятие намечено на 25-е число. Прошедшие кастинг смогут попытать счастья в 18-м сезоне. Это будет уже второй раз, когда приморцы смогут доказать наличие у себя экстрасенсорных способностей. Первый отбор проходил несколько лет назад перед 16-м сезоном. Однако тогда ни один из местных жителей не прошёл предварительные испытания.

Тем, кто хочет отметиться на кастинге, необходимо заполнить анкету на сайте телеканала ТНТ или позвонить по телефону во Владивостоке: (423) 277-41-72.

Несмотря на то, что никто из владивостокцев не участвовал в проекте, другие экстрасенсы пытались разобраться в деле одного из самых известных приморцев Виктора Коэна.

Эфир «Битвы экстрасенсов» о Викторе Коэне вышел в начале ноября 2015 года, о чём сообщало РИА «Восток-Медиа». Тогда большинство участников шоу заявили – он невиновен. Коэна обвинили в убийстве его бывшей подруги — Галины Колядзинской, тело которой не найдено до сих пор. Сама Галина пропала ещё в 2011 году после ссоры с Виктором. Согласно материалам дела Коэн расчленил свою подругу и сжёг тело.

У обвинения в отсутствие неопровержимых улик есть только явка с повинной и признание. Коэн же утверждает, что полиция это признание из него выбила под пытками. После первого рассмотрения дела стороне защиты удалось обжаловать приговор, и дело вернули на «второй круг». Повторное рассмотрение дела также закончилось обвинительным приговором.