Во Владивостоке рушат старые подпорные стены

На их месте появятся прочные железобетонные блоки

Во Владивостоке началась реконструкция подпорных стен: первые на очереди адреса - Красного Знамени, 114, Адмирала Кузнецова, 53 и Светланская, 6. Подрядчики занимаются обновлением по заказу городской администрации.

Сейчас на проспекте Красного Знамени строители убирают старые бетонные панели и излишки грунта, завозят железобетонные блоки и щебень. Предстоит реконструировать 130 погонных метров подпорной стены с максимальной высотой конструкции 8 метров. Предусмотрено и водоотведение – строители сделают продольный дренаж из перфорированных хризотилцементных труб с устройством колодцев. Кроме того, после завершения строительных работ подрядчик благоустроит прилегающую территорию.

Новые конструкции подпорных стен представляют собой сборные железобетонные блоки. Но прежде чем их установят, необходимо демонтировать старые, разрушенные временем конструкции.

Пресс-служба мэрии отмечает, что подпорные стены на улицах Адмирала Кузнецова, 53 и Светланская, 6 будут выполнены из унифицированных дырчатых блоков. Также предусмотрено водоотведение – строители выполнят поперечный дренаж из стальных труб.

В ближайшее время начнётся также капитальный ремонт аналогичных объектов на Окатовой, 13-17 и Адмирала Невельского, 17.



















