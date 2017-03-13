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Московское "Динамо" воспользовалось неурядицами "Луча": РИА "Восток-Медиа"
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Московское "Динамо" воспользовалось неурядицами "Луча"

Московское "Динамо" воспользовалось неурядицами "Луча"
Временным пристанищем приморцев стал стадион в Подмосковье
сегодня, 06:44
Спорт | Приморский край
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Фото: 1fnl.ru

Владивостокский «Луч» проиграл в 26-м туре первенства ФНЛ московскому «Динамо». Лидер сезона забил по голу в каждом тайме. Приморская команда никаких сюрпризов не приготовила, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Вывеска «Луч-Энергия» – «Динамо» никого не должна обманывать. Номинально хозяевами являлись дальневосточники, однако их поле не готово принимать матчи ФНЛ, клуб обратился в «Динамо» с просьбой провести встречу на «Арене Химки». Так динамовцы волею случая обошлись без сверхдальнего перелёта», – не скрывали радости динамики на своём сайте.

От форварда Луценко исходила основная угроза воротам «Луча» в первом тайме. Сначала он пробил головой под перекладину – вратарь на месте, затем пробил с разворота – вновь Гаврилов. Ещё с одним ударом Евгения дальневосточникам удалось справиться, но на 39-й минуте он всё же праздновал успех – 1:0.

Как следует из динамовского отчёта, «Луч» ничего опасного не создавал. До голевых эпизодов у ворот Антона Шунина так и не дошло, а с полумоментами голкипер легко справлялся.

На 90-й минуте защитник «Луча» сыграл рукой в своей штрафной, и пенальти чётко реализовал бомбардир Кирилл Панченко – 2:0 в пользу «Динамо».

«Луч» выступал в следующем составе: Гаврилов, Насадюк, Пискунов, Коломыц, Грицаенко, Попов, Килин (Минич, 83), Пономаренко, Машнев (Гриднев, 68), Гордиенко (Носов, 61), Столбовой (Михалёв, 72).

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», «СКА-Хабаровск» потерял очки в домашнем поединке с саратовским «Соколом».

 
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