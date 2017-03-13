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Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить: РИА "Восток-Медиа"
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Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить

Губернатор Приморья: здесь интересно работать и жить
По его словам, пять лет на посту главы региона "пролетели как один день", ещё многое нужно менять
сегодня, 08:02
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Во время очередного эфира программы «Блиц» в минувшие выходные губернатор Владимир Миклушевский не только поторопил приморских дачников, но и высказался на многие другие темы. Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», в самом начале ведущая Татьяна Бережная напомнила про недавнюю дату – пятилетие Миклушевского на посту главы региона – и попросила оценить этот период, поделиться планами.

Высокопоставленный собеседник ответил: «Пять лет пролетели как один день. Конечно, кое-что было сделано: это и возрождение малой авиации, и развитие сельского хозяйства. Безусловно, мы начали делать серьёзные вложения в медицину и некоторых успехов там добились. Это и многофункциональные центры по оказанию госуслуг, которые полюбились приморцам – конечно, стало намного удобнее. Наверно, ещё о многом можно сказать, но я, честно говоря, не люблю хвастаться».

В то же время губернатор признался, что ещё многое не сделано: «Потому что пять лет – это на самом деле не такой большой срок, когда нужно многое изменить в крае. Тем более вы знаете, что вот только сейчас к дальневосточным регионам стало приковано пристальное внимание федеральных властей, Владимир Владимирович Путин объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом. Все мы понимаем, что за пять лет всё сделать невозможно. Поэтому у меня остаётся приоритетом, конечно же, медицина; развитие спорта – за 5 лет вложения в спорт увеличились в 2,5 раза – и это, я считаю серьёзное достижение, не только моё, но и моей команды».

Далее по ходу эфира Владимир Миклушевский также заметил: «Интереснее, чем в Приморье, сейчас нет ни в одном другом регионе страны. И не потому, что я губернатор Приморского края – а потому, что знаю. Здесь реализуются самые масштабные инвестиционные проекты, здесь создаётся куча рабочих мест, здесь интересно работать и жить, продолжать учиться – потому что учиться надо на самом деле всю жизнь».   

Миклушевский был назначен и. о. губернатора 28 февраля 2012 года, а 16 марта того же года официально наделён полномочиями. В сентябре 2014-го прошёл процедуру досрочных выборов и остался на этом посту.


 
 
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Комментарии
  • олений пенис  (сегодня, 08:39 )

    Ну, посмотрим. А то чойто ваши предтечи отчалили в район столицы, а ведь говорили те же слова. Например, "Нам здесь жить!"или "Жить и работать в Приморье!"Впрочем, тогда уже кто будет помнить эти слова, как и того кто их произносил?

  • Растрига  (сегодня, 08:50 )

    Очень сложно хвастаться честному и неподкупному человеку, особенно сложно, когда и нечем, собственно.

  • евгений  (сегодня, 09:30 )

    главное что нужно поменять это самого миклушевского ну н и х е р а не делать это ещё надо умудриться мосты тому пример с дорогами

  • 123  (сегодня, 09:38 )

    ах! а сколько еще столько не стырено!

  • Вторая Речка  (сегодня, 11:04 )

    Не любит хвастаться, т. к. нечем. ПОТЕРЕНЫ для ПРИМОРЬЯ целых пять лет. Все, что сделали федералы к Саммиту, то и осталось. За пять лет Калининград с побережьем, а также Татарстан сделали из своих территорий ЧУДО! Красота, чистота, современные рабочие места, жилищное строительство за миллион кв. метров в год для населения и цены в два раза ниже. Вокруг скверы и парки, дороги, дома и дворы как в сказке, все речушки с набережными, везде лавочки, цветы. . . . ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ В РАДОСТЬ, А у нас??? -Города грязные, разбитые, с уличной торговлей, все деревья вдоль тротуаров уничтожили под торговый самострой, машины по тротуарам ездят и паркуются, разбиты все бордюры и зеленое покрытие. Полиция не работает- везде болтаются пьяные, наркоманы, курящие, сорящие везде . . . ВСЕ СТАЛО ХУЖЕ за последние 5 лет. Обещали, что через 5 лет после САММИТА будут жители купаться в море в черте города и что??? как было г. . . но - так и осталось. . . . А еще хотят на туризме зарабатывать!!!

  • ujcnm  (сегодня, 13:00 )

    а еще в калиниграде можно 2ку с евроремонтом за 2 млн. купить

  • Турыст  (сегодня, 14:34 )

    двушка да еще с евроремонтом!!!!! Это ремонт в двушке делали евреи? Сара, это какая же двушка, в которой уместится еврейский ремонт?

  • Реальная Олька  (сегодня, 12:33 )

    Как же вы все верно описали здесь, практически ничего не упустили. Короче пишите петицию Самому.

  • Володя  (сегодня, 15:25 )

    Из Самого ноги растут. Построят НПЗ и загадят всё Приморье, вреда от него больше чем пользы, но польза была бы для людей а вред для тварей бабло зашибать. Этих преступников надо убирать, иначе кирдык всем.

  • Хасанец  (сегодня, 11:16 )

    Скоро в море купаться вообще не будем, всё побережье отдано на откуп местным олигархам.

  • 007  (сегодня, 11:33 )

    Здесь интересно работать и жить чиновникам и депутатам ЗС ПК, ну и бывшим кто успел присвоить народное добро.

  • Чуча  (сегодня, 11:34 )

    В Дубаях?

  • Валерий  (сегодня, 12:43 )

    Все вертится вокруг дарькинской фразы "Нам здесь жить". То есть им.

  • пенсионер  (сегодня, 15:22 )

    А я премного доволен Владимиром Владимировичем. Несмотря на хор "недовольных", нахожу деятельность губернатора полезной, нужной и весьма эффективной. Особенно для пенсионеров. Сужу по себе-продолжаю работать, совокупный доход чуть больше 60 тысяч. Обновил авто, поставил новый домик на участке, съездил в Чехию. Заработают торы, свободный порт, появятся новые рабочие места и новые люди. Власть повернулась лицом к людям, в том числе и к пожилым, многодетным, много делает для детей. Растет спрос на гектар-у нас появятся новые земляки. Так что жить и работать в Приморье будет весьма привлекательно и почетно, я бы сказал.

  • Володя  (сегодня, 15:32 )

    пенсионер (только что) Ты наверно не знаешь что такое работа, если пенсионером работаешь, или чинушей или дармоедом прислуживал.

  • пенсионер  (сегодня, 15:40 )

    Для начала я закончил хороший вуз и послужил стране 40 лет с гаком, свободно владею двумя иностранными языками и по сей день в курсе событий своей отрасли. Работаю на даче, имею позитивный настрой на жизнь. Я по сей день востребован. А ты?Желчен, скорей всего ленив и завистлив, короче говоря, тот самый дармоед, в прислуживании которым обвиняешь меня.

  • Почётный член  (сегодня, 18:13 )

    Пенсионер, неужели ты не отличаешь лицо власти от её ****?

  • пенсионер  (сегодня, 18:25 )

    Образно понимать тебя прикажешь?Я сказал то , что сказал-губернатор меня устраивает и в целом я доволен действием местной власти. Хочешь улучшений-работай над собой и тогда ты перестанешь замечать власть, ну или побуркивать время от времени. Типа профессора Преображенского, который, кстати, неплохо себя чувствовал при любой власти.

  • разум возущенный  (полчаса назад)

    С приходом миклушевского пенсионерам-ветеранам труда перестали индексировать ЕДВ. Дают 1000 руб. , которые уже давно меньше суммы индексации. Половина услуг в медицине платные. Цены на рыбу просто бешеные. Тот же кефир уже под сотню руб. Реальная пенсия в Приморье меньше, например, тамбовской или рязанской в 2 раза. Скотская жизнь у простых пенсионеров на хлебе и макаронах. Не надо петь оды тому, кто вообще не видит пенсионеров в упор. Ты - исключение из правил или тролль.



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