Сегодня десятки домов Владивостока останутся без электроэнергии

После насыщенных выходных энергетики Владивостока, как и многие другие горожане, приступят к своим обязанностям. А это значит, что с понедельника по пятницу в городе будут идти плановые отключения электроэнергии.

Сегодня, 13 марта, по данным «Владивостокского предприятия электрических сетей», в список попали следующие адреса:

Бийская, 26а, 27;

Верхнепортовая, 40, 42, 44;

Комсомольская, 27, 27а, 27в, 27д;

проспект Красного Знамени, 21, 23, 25, 25а;

Океанский проспект, 52 – 54, 83, 85, 85/2;

проспект Острякова, 7а;

Посьетская, 9;

Тимирязева, 31;

Уткинская, 8, 10, 10а;

садовое общество «Строитель».

В зависимости от сложности ремонта плановые отключения длятся от двух до восьми часов. Крайнее время – 17:00.

Кроме этого, часть горожан сегодня останется без холодной воды, о чём РИА «Восток-Медиа» сообщило ранее, в 6:36.