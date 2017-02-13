Следком: во Владивостоке два района схлестнулись из-за девушки

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Грандиозной дракой подростков занимаются следственные органы
|Фото: pixabay.com
Правоохранительные органы проверяют обстоятельства грандиозной уличной драки между подростками Чуркина и Эгершельда во Владивостоке. Следственное управление СК РФ по Приморскому краю заявило сегодня о проведении доследственной проверки после публикаций в СМИ, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В сообщении краевого следственного управления СК РФ говорится:
«Предварительно установлено, что 12 февраля 2017 года на улице Крыгина в городе Владивостоке на пустыре возле супермаркета «Самбери» произошла драка между подростками, в которой приняло участие около 40 человек в возрасте 15 – 17 лет. На лицах подростков были медицинские маски. В ходе драки каких-либо предметов в качестве оружия не использовалось, поэтому серьёзно никто не пострадал».
Представители следствия указали: накануне инцидента двое подростков поссорились из-за девушки, после чего они и решили выяснить отношения с привлечением своих друзей и знакомых.
Сегодня представители Следкома инициировали доследственную проверку, опрашиваются участники волнений. Процессуальное решение увидит свет позже.
Как ранее сообщило РИА «Восток-Медиа», видео происшествия появилось в Интернете в воскресенье – сразу же после резонансного события.
Нормальное явление
Хотелось б взглянуть на femme fatale)
Дык как правило вонючка из быстровянущих. В 20-тётка, в 40 старуха.
Один на один как бы зассали . Хорошо прятаться за спинами друзей .
И что такого? В наши годы 75 - 80 лупились сотню на сотню это минимум Луговские с центром, Центр с эгершельдом, баляевские с корейкой. . . . Но упавшего никто никогда не запиновал до отключки.