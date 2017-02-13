Следком: во Владивостоке два района схлестнулись из-за девушки

Правоохранительные органы проверяют обстоятельства грандиозной уличной драки между подростками Чуркина и Эгершельда во Владивостоке. Следственное управление СК РФ по Приморскому краю заявило сегодня о проведении доследственной проверки после публикаций в СМИ, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В сообщении краевого следственного управления СК РФ говорится:

«Предварительно установлено, что 12 февраля 2017 года на улице Крыгина в городе Владивостоке на пустыре возле супермаркета «Самбери» произошла драка между подростками, в которой приняло участие около 40 человек в возрасте 15 – 17 лет. На лицах подростков были медицинские маски. В ходе драки каких-либо предметов в качестве оружия не использовалось, поэтому серьёзно никто не пострадал».

Представители следствия указали: накануне инцидента двое подростков поссорились из-за девушки, после чего они и решили выяснить отношения с привлечением своих друзей и знакомых.

Сегодня представители Следкома инициировали доследственную проверку, опрашиваются участники волнений. Процессуальное решение увидит свет позже.

Как ранее сообщило РИА «Восток-Медиа», видео происшествия появилось в Интернете в воскресенье – сразу же после резонансного события.