Сигнал: в приморском посёлке, пострадавшем от тайфуна, мёрзнут ученики

Местная жительница пожаловалась на условия обучения школьников в посёлке Светлая Тернейского района – детям приходится сидеть в верхней одежде, мыть руки в ледяной воде и обходиться без учителей по нескольким направлениям. Однако в администрации региона утверждают, что вопрос с температурным режимом решён, кадровые проблемы почти устранены и в ближайшее время в классах появится новая мебель, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В редакцию информационного агентства обратилась жительница посёлка Светлая Приморского края. Мама ученицы 7-го класса Алина Щ. пожаловалась на условия обучения. По словам женщины, после прошлогоднего наводнения в старом здании школы учиться стало совсем невозможно, поэтому детей перевели в недостроенный детский сад. Однако то, как проходит учебный процесс, родителей посёлка не устраивает.

«Дети учатся в недостроенном здании детского сада, но все закрывают на это глаза. В здании детсада холодно, в морозы температура в классах не превышает 3 градусов. Дети учатся в верхней одежде и в перчатках. Из окон сквозит, а из-за большого конденсата вода с подоконников стекает на пол. Сами полы проваливаются, линолеум рвётся. Туалет не работает, есть проблемы с подачей воды, школьники умываются ледяной водой. После наводнения школьная мебель была испорчена, но управление образования передало парты и стулья хуже, чем были до этого. Всё разваливается. Закупили компьютеры, а программного обеспечения нет, так и стоят в коробках», - пожаловалась Алина Щ.

Кроме того, по словам местной жительницы, в школе не хватает учителей. Из-за этого занятия по английскому языку и информатике вообще не проводятся. Некоторым детям, по словам жалобщицы, приходится очень долго добираться до школы – школьный автобус в посёлке так и не появился.

«Дети часто болеют. В этих невыносимых условиях приходится проводить уроки. Вот так мы и живём, вернее, существуем, в забытом нашим правительством месте под названием посёлок Светлая. Неужели наши дети, попав в такую сложную ситуацию после наводнения, не достойны получить образование в хороших условиях? К осени обещают построить новую школу, однако в это никто не верит», - рассказала читательница.

Между тем в администрации Приморского края рассказали, что в посёлке Светлая как раз завершилось утепление стен фасада средней школы. По словам заместителя директора департамента градостроительства Приморского края Романа Ахиярова, все работы проходили без прерывания учебного процесса. На предстоящих весенних каникулах рабочие переустроят систему отопления.

По словам директора департамента образования и науки Оксаны Мартыненко, температура в классах школы в посёлке Светлая соответствует нормам – 21-23 градуса. В ближайшее время в школу поступит новая мебель, а установка компьютерного обеспечения уже идёт.

Кроме того, постепенно решается вопрос с кадрами. Недавно учительский состав пополнился тремя новыми специалистами. Сейчас в учреждении не хватает только педагога по английскому языку.

Ранее РИА «Восток-Медиа» неоднократно писало о проблемах в посёлке Светлая. Накануне спасатели вернули в населённый пункт Интернет.



