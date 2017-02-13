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ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки: РИА "Восток-Медиа"
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ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки

ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки
На фоне экологического бедствия федеральные общественники лоббируют приватизацию причалов
13 февраля 2017, 17:55
Актуально | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Волна общественного недовольства против работы открытых угольных терминалов, захлестнувшая город Находку в Приморье в начале этого года, уже привлекла внимание не только региональных властей, но и депутатов Госдумы. Представители общественной организации «Надежда» связывают это с петицией, которую они направили в адрес президента России Владимира Путина. Кроме того, находкинцы запустили сетевой флешмоб #Находка задыхается. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Вторым адресатом обращения отчаявшихся жителей Южного Приморья значилась Общественная палата Приморского края, которая до сих пор не озвучила свою позицию. Напротив, коллеги из Общественной палаты РФ выступили с крайне противоречивой инициативой.

Как выяснило РИА «Восток-Медиа», председатель комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развития сельских территорий ОП РФ Евгения Уваркина направила в адрес Минвостокразвития ряд предложений, касающихся территорий опережающего социально-экономического развития и свободных портов. В частности, в числе альтернативных форм использования государственных гидротехнических сооружений (ГТС) предлагается приватизация ГТС.

Такие предложения председателя комиссии Общественной палаты РФ Евгении Уваркиной на фоне экологического бедствия в регионе не выдерживают критики, считают специалисты. По мнению депутата Госдумы Виктории Николаевой, сейчас нужно не заниматься популизмом, а действовать.

«Речь сейчас уже не о том, что угольная пыль – плохо и неприятно, речь о том, что это реальная угроза здоровью жителей города. Необходимо срочно создавать комиссию и разрабатывать грамотный, юридически подкованный законопроект, который мог бы раз и навсегда прекратить этот беспредел, – убеждена парламентарий. – Подключиться сегодня нужно не только региональной исполнительной власти, но и краевым депутатам. От их предложений зависит, что мы сможем сделать на федеральном уровне. Возможно, за такие нарушения нужно вводить уголовную ответственность, и, конечно, штрафы нужно увеличить в несколько раз».


 

По данным руководителя Роспотребнадзора по Приморскому краю Дмитрия Маслова, 17 процентов взятых проб в текущем году не соответствуют санитарным нормам и правилам. «Уровень заболеваемости у жителей Находки, в том числе болезнями органов дыхания, ниже среднего по краю, однако не исключается, что накопительный эффект неблагоприятного воздействия окружающей среды изменит этот показатель», – цитирует РИА «Восток-Медиа» руководителя ведомства.

Представители общественной организации «Надежда» рассчитывали на поддержку региональной и федеральной Общественной палаты в выработке комплексного плана действий для решения проблемы и минимизации ущерба от перевалки угля для населения и окружающей среды Южного Приморья, но никак не предложений о передаче государственных причалов в частные руки.

Ранее РИА «Восток-Медиа» не раз сообщало о том, что в Находке не решается проблема с загрязнением воздуха угольной пылью. Между тем в Приморье действует запрет на перевалку угля открытым способом. Выступая в 2015 году на экологическом форуме «Природа без границ», губернатор Приморья Владимир Миклушевский напомнил об этом, призвав руководителей предприятий соблюдать экологические стандарты. Где гарантия, что приватизация усилит призывы региональной власти, – задаются вопросом наблюдатели.

 
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Комментарии
  • Стебовик  (вчера, 09:08 )

    в Приморье действует запрет на перевалку угля открытым способом. --но если очень хочется-то можно!И ещё строят терминалы с открытой перевалкой. И кладут болт(с большой резьбой) на всякие НИЗЗЯ, ибо очень хочется, бабла, и любой ценой. Ну разве что не в газовые камеры отправляют. Видимо пока дорого.

  • Николай  (вчера, 10:16 )

    Кричи или не кричи, данные порты скуплены Москвою, а им нет дело до местного народа. Как бы "голоса рабов на жирдяев не отражается". Данная тенденция уже давно во всём, не удивительно будет, что рано или поздно Москву взорвут со всеми этим пупками России.

  • Рита  (вчера, 10:31 )

    так жалко родной город, аж сердце щемит. раньше Находка считалась жемчужиной Приморского края, маленьким Санкт-Петербургом. настолько красивый был город. но теперь все испоганили углем. поэтому горожане вынуждены уезжать отсюда, кто в Партизанск, а кто и Владивосток.

  • Турыст  (вчера, 12:12 )

    Никогда Находка не была жемчужиной, а особенно зимой, всегда говорили, если есть в ссср жоппа, то это Находка. Не преувеличивайте Рита.

  • angel  (вчера, 12:35 )

    Турыст!!! Не смей оскорблять Находку! Ты сам (или сама) - жопа. А город прекрасный, а вот что с ним вытворяют ещё с времён "царя-гороха", то это другое дело. Не даром всё хапают - причалы, порты . . . ну и т. д. Им то здесь не жить - "после Вас Буратино - только роща дубов".



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