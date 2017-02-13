ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки

Волна общественного недовольства против работы открытых угольных терминалов, захлестнувшая город Находку в Приморье в начале этого года, уже привлекла внимание не только региональных властей, но и депутатов Госдумы. Представители общественной организации «Надежда» связывают это с петицией, которую они направили в адрес президента России Владимира Путина. Кроме того, находкинцы запустили сетевой флешмоб #Находка задыхается. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Вторым адресатом обращения отчаявшихся жителей Южного Приморья значилась Общественная палата Приморского края, которая до сих пор не озвучила свою позицию. Напротив, коллеги из Общественной палаты РФ выступили с крайне противоречивой инициативой.

Как выяснило РИА «Восток-Медиа», председатель комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развития сельских территорий ОП РФ Евгения Уваркина направила в адрес Минвостокразвития ряд предложений, касающихся территорий опережающего социально-экономического развития и свободных портов. В частности, в числе альтернативных форм использования государственных гидротехнических сооружений (ГТС) предлагается приватизация ГТС.

Такие предложения председателя комиссии Общественной палаты РФ Евгении Уваркиной на фоне экологического бедствия в регионе не выдерживают критики, считают специалисты. По мнению депутата Госдумы Виктории Николаевой, сейчас нужно не заниматься популизмом, а действовать.

«Речь сейчас уже не о том, что угольная пыль – плохо и неприятно, речь о том, что это реальная угроза здоровью жителей города. Необходимо срочно создавать комиссию и разрабатывать грамотный, юридически подкованный законопроект, который мог бы раз и навсегда прекратить этот беспредел, – убеждена парламентарий. – Подключиться сегодня нужно не только региональной исполнительной власти, но и краевым депутатам. От их предложений зависит, что мы сможем сделать на федеральном уровне. Возможно, за такие нарушения нужно вводить уголовную ответственность, и, конечно, штрафы нужно увеличить в несколько раз».





По данным руководителя Роспотребнадзора по Приморскому краю Дмитрия Маслова, 17 процентов взятых проб в текущем году не соответствуют санитарным нормам и правилам. «Уровень заболеваемости у жителей Находки, в том числе болезнями органов дыхания, ниже среднего по краю, однако не исключается, что накопительный эффект неблагоприятного воздействия окружающей среды изменит этот показатель», – цитирует РИА «Восток-Медиа» руководителя ведомства.

Представители общественной организации «Надежда» рассчитывали на поддержку региональной и федеральной Общественной палаты в выработке комплексного плана действий для решения проблемы и минимизации ущерба от перевалки угля для населения и окружающей среды Южного Приморья, но никак не предложений о передаче государственных причалов в частные руки.

Ранее РИА «Восток-Медиа» не раз сообщало о том, что в Находке не решается проблема с загрязнением воздуха угольной пылью. Между тем в Приморье действует запрет на перевалку угля открытым способом. Выступая в 2015 году на экологическом форуме «Природа без границ», губернатор Приморья Владимир Миклушевский напомнил об этом, призвав руководителей предприятий соблюдать экологические стандарты. Где гарантия, что приватизация усилит призывы региональной власти, – задаются вопросом наблюдатели.