Детский отдых в Приморье: стоимость путёвок доходит до 60 тысяч рублей

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Родители копят на летние лагеря весь год
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Стоимость путёвок в самые популярные детские лагеря Приморья доходят до 60 тысяч рублей. При этом некоторые смены даже не длятся трёх недель, сообщает РИА «Восток-Медиа».
До лета 2017 года ещё больше 3,5 месяца. Однако родители приморских школьников уже сейчас думают над тем, чем занять своё чадо во время самых длинных и тёплых каникул. Большинство семей планируют не столько само времяпрепровождение ребёнка, сколько предстоящие траты. Они, к слову, с каждым годом только увеличиваются.
Редакция РИА «Восток-Медиа» изучила прайс-листы одних из самых популярных краевых здравниц. В большинстве из них цены по сравнению с прошлым годом увеличились. При этом далеко не во всех центрах одна смена длится, как раньше, по 21 дню. Сейчас отдых ребят в среднем занимает 17-18 дней.
Так, стоимость путёвки во Всероссийском детском центре «Океан» варьируется от 47 до 57 тысяч рублей. Фактически все летние смены на Емаре длятся 21 день. Цена меняется в зависимости от вида дружины, возраста ребёнка и направления отдыха.
В центре отдыха «Юнга» под Владивостоком смены длятся по 17 дней. Самая дешёвая путёвка обойдётся в 40 тысяч рублей, а самая дорогая – в 43.
Семнадцатидневная смена в лагере «Радуга» неподалёку от ливадийских пляжей обойдётся родителям юных приморцев минимум в 28 тысяч рублей. Самая дорогая путёвка стоит 34 тысячи.
Чемпионом по стоимости заветных путёвок стал английский лагерь English Сamp на базе Дальневосточного федерального университета в Малом Аяксе. Двухнедельное пребывание в кампусе обойдётся родителям в 45 тысяч рублей. Остальные, 18-дневные смены стоят от 50 до 60 тысяч рублей.
Путёвки в оздоровительный лагерь «Ритм-10» стоят от 37 до 40 тысяч рублей. 21 день пребывания на английской смене дороже на три тысячи рублей.
В детском спортивном лагере «Альбатрос», расположенном на берегу бухты Анна, стоимость путёвок варьируется от 28 до 30 тысяч рублей. При этом на предстоящие летние смены выкуплены уже все путёвки – 200 штук.
«На детский отдых приходится копить целый год. Даже задумываешься, что лучше - в отпуск куда-то выбраться или ребёнка на 2,5 недели отправить куда-то. Суммы заоблачные получаются – и это только путёвки! Ребёнка же ещё собрать нужно в лагерь, подготовить, купить всё необходимое. Я уже молчу про семьи, в которых не один ребёнок», - поделилась своим мнением одна из родительниц Татьяна.
Примечательно, что в крае действует программа по компенсации затрат на детский отдых. Родители юных приморцев имеют право на возмещение 50 % стоимости путёвок в загородные оздоровительные лагеря. При этом сумма не может превышать 8 тысяч рублей.
8000 руб. компенсации положено только до 15 лет!!!! Почему??? Ребёнок вроде считается ребёнком по закону до 18 лет????!!!!
А плюс к расходам на отдых ребенка, родителям надо подготовить свое чадо к 1 сентября, опять заоблачные траты денег. Бедные родители должны вкалывать круглый год без отпуска получается, еще и брать подработку. Так и до пенсионного возраста не доживешь! Дети сиротами останутся. Эх, молодость не жизнь, старость не в радость!