Детский отдых в Приморье: стоимость путёвок доходит до 60 тысяч рублей

Стоимость путёвок в самые популярные детские лагеря Приморья доходят до 60 тысяч рублей. При этом некоторые смены даже не длятся трёх недель, сообщает РИА «Восток-Медиа».

До лета 2017 года ещё больше 3,5 месяца. Однако родители приморских школьников уже сейчас думают над тем, чем занять своё чадо во время самых длинных и тёплых каникул. Большинство семей планируют не столько само времяпрепровождение ребёнка, сколько предстоящие траты. Они, к слову, с каждым годом только увеличиваются.

Редакция РИА «Восток-Медиа» изучила прайс-листы одних из самых популярных краевых здравниц. В большинстве из них цены по сравнению с прошлым годом увеличились. При этом далеко не во всех центрах одна смена длится, как раньше, по 21 дню. Сейчас отдых ребят в среднем занимает 17-18 дней.

Так, стоимость путёвки во Всероссийском детском центре «Океан» варьируется от 47 до 57 тысяч рублей. Фактически все летние смены на Емаре длятся 21 день. Цена меняется в зависимости от вида дружины, возраста ребёнка и направления отдыха.

В центре отдыха «Юнга» под Владивостоком смены длятся по 17 дней. Самая дешёвая путёвка обойдётся в 40 тысяч рублей, а самая дорогая – в 43.

Семнадцатидневная смена в лагере «Радуга» неподалёку от ливадийских пляжей обойдётся родителям юных приморцев минимум в 28 тысяч рублей. Самая дорогая путёвка стоит 34 тысячи.

Чемпионом по стоимости заветных путёвок стал английский лагерь English Сamp на базе Дальневосточного федерального университета в Малом Аяксе. Двухнедельное пребывание в кампусе обойдётся родителям в 45 тысяч рублей. Остальные, 18-дневные смены стоят от 50 до 60 тысяч рублей.

Путёвки в оздоровительный лагерь «Ритм-10» стоят от 37 до 40 тысяч рублей. 21 день пребывания на английской смене дороже на три тысячи рублей.

В детском спортивном лагере «Альбатрос», расположенном на берегу бухты Анна, стоимость путёвок варьируется от 28 до 30 тысяч рублей. При этом на предстоящие летние смены выкуплены уже все путёвки – 200 штук.

«На детский отдых приходится копить целый год. Даже задумываешься, что лучше - в отпуск куда-то выбраться или ребёнка на 2,5 недели отправить куда-то. Суммы заоблачные получаются – и это только путёвки! Ребёнка же ещё собрать нужно в лагерь, подготовить, купить всё необходимое. Я уже молчу про семьи, в которых не один ребёнок», - поделилась своим мнением одна из родительниц Татьяна.

Примечательно, что в крае действует программа по компенсации затрат на детский отдых. Родители юных приморцев имеют право на возмещение 50 % стоимости путёвок в загородные оздоровительные лагеря. При этом сумма не может превышать 8 тысяч рублей.