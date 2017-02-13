Мнение приморцев учтут при утверждении охотничьих квот

В Приморье стартовал опрос общественного мнения, которое учтут при утверждении новых квот и лимитов добычи охотничьих ресурсов. Опросные листы размещены на сайте краевого департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Принять участие в анкетировании могут как рядовые жители края, так и общественные организации. Предмет обсуждения - квоты добычи диких животных в сезон охоты на годичный период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года.

«Планируются следующие лимиты добычи охотничьих ресурсов: олень благородный – 1 424, олень пятнистый – 580, косуля – 2 929, кабарга – 1 286, лось – 65, медведь бурый – 161, медведь гималайский – 168, соболь – 9 800, выдра – 71, рысь – 63, барсук – 1 793», – сообщили сотрудники охотнадзора.

С материалами, обосновывающими лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в предстоящий сезон охоты 2017-2018 годов на территории края, можно ознакомиться в департаменте по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира по адресу: Владивосток, улица Алеутская, 45а, кабинет 212, по рабочим дням с 12:00 до 13:00 и с 16:00 до 17:00.

Общественные обсуждения продлятся в течение месяца.