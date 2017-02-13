Громкое дело Нонны Лепёхиной вышло на финишную прямую

Сегодня во Фрунзенском районном суде Владивостока состоялось очередное заседание по громкому делу Нонны Лепёхиной. 19-летнюю девушку обвиняют в том, что в июле она насмерть сбила молодую пару – Дмитрия Чадова и Ксению Казачёнок – на пешеходном переходе. Трагедия, произошедшая в самом центре приморской столицы, получила большой резонанс по всей России.

На сегодняшнем заседании суд продлил срок домашнего ареста для Лепёхиной на два месяца – до 28 апреля. Впрочем, это не более чем формальность: приговор девушке должны вынести до конца февраля. Кроме того, родственники погибшего Дмитрия Чадова подали ходатайство об увеличении исковых требований к обвиняемой (ранее они потребовали от Нонны выплатить 4 миллиона рублей за моральный вред). Дело в том, что вместе с наследством родители парня получили и его кредитные обязательства. Незадолго до гибели Дмитрий взял в банке деньги, на которые купил автомобиль. Теперь же его семье предстоит выплатить более миллиона рублей. Откуда им взять такие деньги, родители Чадова не знают. На предыдущих заседаниях они отмечали, что сын оказывал им существенную материальную поддержку.

Адвокат Нонны Лепёхиной отказался признавать иск. «Мы не знаем, на чьё имя этот кредит брали, куда потратили деньги, был ли он целевым. Мы не знаем, как люди распорядились этими деньгами. Кроме того, наследник, вступая в права, осознанно взял на себя эти обязательства. То есть он понимал, что ему придётся как-то расплачиваться с кредитом», - объяснил он свою позицию. Какую именно сумму придётся заплатить обвиняемой, решит суд.

РИА «Восток-Медиа» ранее писало, что трагедия, в которой обвиняют Лепёхину, произошла в приморской столице 16 июля 2016 года. Молодая пара, Дмитрий Чадов и Ксения Казачёнок, ночью переходили дорогу по пешеходному переходу возле торгового центра «Алеутский». На большой скорости на них вылетела Toyota Allion. В отношении 19-летней виновницы ДТП возбудили уголовное дело, её посадили под домашний арест.