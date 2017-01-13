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Во Владивостоке скончалась молодая певица Жанна Роштакова: РИА "Восток-Медиа"
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Во Владивостоке скончалась молодая певица Жанна Роштакова

Во Владивостоке скончалась молодая певица Жанна Роштакова
Артистка собиралась переехать в Москву
сегодня, 15:28
Происшествия | Приморский край
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Фото: facebook.com/Жанна Роштакова

Во Владивостоке ушла из жизни певица, педагог по вокалу Жанна Роштакова. Артистка умерла дома на 34-м году жизни. О трагедии стало известно благодаря известному певцу Прохору Шаляпину, другу Жанны, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне Шаляпин написал на своей странице, что остался без «друга юности» Жанны Роштаковой. Исполнитель написал, что несколько лет назад она переехала во Владивосток, однако совсем недавно решила снова вернуться в Москву.  

«Как же я этому обрадовался, как ребёнок. Говорю, мол, сразу встретимся, пойдем туда, сюда... Расписали планы в понедельник, 9 января… Мы дружили с 1999 года, с той самой «Утренней звезды», в которой Жанна тоже участвовала и где мы познакомились… Мы всегда были «на одной волне». Жанна невероятной души человек, талантливая певица, яркая, красивая девушка... Несколько часов назад мне сообщили, что Жанны не стало. Через несколько часов после нашего разговора... В 33 года... Трагедия настигла дома, неожиданно... Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды... Люди, цените жизнь и близких. Жанна, ты навсегда в моём сердце...» - написал артист.

Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе полиции Владивостока, информация о трагедии поступила 11 января. «По предварительной версии, это была не насильственная смерть. По данному факту проводится проверка», - уточнила сотрудница ведомства.

Между тем издание Дни.ру уверяет, что произошёл несчастный случай. По предварительной информации, Жанна лежала в ванне, и ей на голову упала полка. Дома больше никого не было, и никто ей не мог помочь. Тело обнаружили только через сутки. Скорее всего, ей стало плохо – она могла потерять сознание, и от долгого нахождения в горячей воде не выдержало сердце.

Новость об уходе Роштаковой стало настоящим шоком для её близких, друзей и коллег. Корреспонденту РИА «Восток-Медиа» удалось пообщаться с музыкантом Евгением Семененко. Многим приморцам он известен как участник дуэта Love Story. Творческий союз Евгения с Жанной просуществовал около 6 лет.

«Мы познакомились с Жанной в 2008 году. Сейчас, конечно, очень сложно что-то сказать. Она была очень открытой, душевной и доброй. Профессионал с большой буквы. Все композиции пропускала через себя, в буквальном смысле проживала их», - вспоминает Семененко.

«Жанусик, мы будет любить тебя всегда! Скучаем! Не можем поверить в это! Пусть тебе будет легко и светло, любимая наша девочка! Душа бессмертна!», «Спасибо, Жанночка, что раскрыла талант моей доченьки», «Это ужасно несправедливо, когда умирают такими молодыми! Особенно такими красивыми и талантливыми!», «Как же так... не могу поверить, как внезапно оборвалась твоя жизнь... сегодня проснулась и сразу узнала такую ужасную весть», - пишут друзья на страницах артистки в социальных сетях.

Во Владивостоке Жанну знали почти все творческие коллективы и артисты. Она была музыкальным руководителем «Звёздного концерта», проходившего в приморской столице, занималась преподаванием вокала, выступала сама на различных мероприятиях и в заведениях.


 
 
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Комментарии
  • Гость из Владивостока  (сегодня, 16:24 )

    Так в тексте написано, что женщине на голову упала полка. От этого она наверное и погибла.



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