Заказать дрова приморцы теперь могут по Интернету

Заявку примут как на портале госуслуг, так и в любом МФЦ региона

В ближайшие дни все многофункциональные центры Приморского края добавят в перечень своих услуг оформление ещё одной – заявки на заготовку дров. Соответствующее соглашение подписали департамент лесного хозяйства и краевой МФЦ. Офисы МФЦ будут перенаправлять заявки населения в департамент для формирования публичной электронной очереди. Тем, кто освоил портал «Госуслуги» и завёл на нём личный кабинет, услуга доступна в любое время с домашнего компьютера, планшета или смартфона.

Речь идёт о заготовке дров на лесосеках. Гражданам будут предоставляться участки в ближайших лесничествах. Информацию о статусе заявления в публичной электронной очереди заявители могут отслеживать на официальном сайте администрации Приморского края, точнее – на странице департамента лесного хозяйства.

По мнению вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова, данные нововведения позволят сделать процесс заключения договоров купли-продажи дров для граждан более прозрачным и удобным. Такую задачу поставил губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

Глава региона подчеркнул, что в первую очередь необходимо организовать работу по выдаче документов на право заготовки дров по принципу «одного окна», а далее комплексно решить вопрос заготовки дров.