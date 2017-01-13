Золотые перья России работают в "Аргументах недели"

В календаре праздников России 13 января отведено журналистам, репортёрам, газетчикам, работникам средств массовой информации, издательств, полиграфических предприятий. Вместе с медиасообществом страны День российской печати сегодня отмечает и еженедельник «Аргументы недели. Приморье».

Свой профессиональный праздник – День российской печати еженедельник «Аргументы недели» встречает с очередным успехом: в завершение 2016 года главный редактор газеты Андрей Угланов был удостоен высшей профессиональной награды «Золотое перо России» в номинации «За актуальную колонку редактора». Эта ежегодная премия Союза журналистов России вручается ведущим журналистам, авторам и публицистам, а также редакционным коллективам в 15 номинациях. Также Андрей Угланов стал лауреатом премии «Человек года» - 2016 – за выдающийся вклад в российскую журналистику.

Премию вручал известный лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации Магомет Толбоев. Поздравляя главного редактора «Аргументов недели» с заслуженной наградой, М. Толбоев сказал: «Я очень благодарен журналистам не только потому, что вы вторая власть в России после Кремля. Считаю, что вся наша пресса – это зеркало русской души. Как вы нас отображаете, так нас видят во всём мире. Я имел возможность познакомиться со многими журналистами. Я знаю – вы очень мужественные люди. Я отношусь с огромным уважением к корреспондентам и репортёрам – как к мужественным воинам. К редакторам – как к начальникам штабов. Я желаю вам такого же мужества, какое есть у Андрея в его колонке редактора. Счастья вам и удачи!».

Свой посильный вклад в отображение российской жизни вносит и еженедельник «Аргументы недели. Приморье». Помогает в этом журналистам газеты, работающим в составе информационного холдинга «Восток-Медиа», авторский актив. Алла Самаровна Новик не устаёт рассказывать об исследовательской работе школьников края, посвящённой юнгам – героям «огненных рейсов», поднимать проблемы патриотического воспитания молодёжи. Лаура Иванова держит руку на затухающем пульсе завода «Радиоприбор». Елена Корнилова сообщает об успехах учёных Дальневосточного отделения РАН и сельхозпроизводителей Приморья. Александр Брюханов анализирует развитие театрального искусства, а Василий Авченко напоминает о людях, отстоявших тихоокеанскую окраину России от интервентов и обессмертивших героев минувших лет в литературе. Виктор Булавинцев поднимает острые проблемы взаимоотношений органов власти и предпринимателей. Константин Осипов рассказывает о буднях рыбохозяйственной науки, а Константин Лобков – о ратном труде воинов-тихоокеанцев. Игорь Кухарь собирает исторические факты, а Павел Лопатко следит за использованием памятников былого в современной жизни. Владимир Никифоров снабжает читателей пищей для ума, подавая её в сетках кроссвордов. О происходящих в крае событиях редакцию постоянно информируют пресс-службы органов власти, министерств и ведомств. Усилиями всех в итоге получается востребованный продукт – «Аргументы недели» в киосках не залёживаются, найти свежий номер порой невозможно уже на следующий день после выхода.

Редакция еженедельника «Аргументы недели. Приморье» и холдинга «Восток-Медиа» поздравляет коллег с профессиональным праздником. Желаем всем крепкого здоровья, материального благополучия и финансовой независимости, золотых перьев в обойме и нерушимого цехового братства.

С праздником!