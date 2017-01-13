Приморские пенсионеры могут поучиться бесплатно

Направления на курсы по своему выбору получат 50 человек

У приморских пенсионеров сохраняется возможность пройти обучение за счёт государства. В 2017 году направление на бесплатные курсы получат 50 жителей края, решивших возобновить трудовую деятельность после ухода на заслуженный отдых и обратившихся за помощью в центры занятости населения.

Возможность переобучения людей пенсионного возраста появилась с внесением в конце 2013 года изменений в федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации». Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, за три года работы программы повысили квалификацию или получили новую профессию 150 человек.

Важным фактором при этом является согласие работодателя принять на работу пенсионера. В этом случае человек может рассчитывать не только на оплату курсов, но и на оплату проезда к месту обучения и обратно, суточные расходы и оплату проживания на время учёбы.

«Но прежде всего, оформляется договор между центром занятости, образовательным учреждением, соискателем и работодателем. Документ является гарантией получения работы по окончании учёбы», – уточняют специалисты центра занятости населения Приморья.

В прошлом году за помощью в поисках работы в службу занятости обратились около 2500 пенсионеров. Более 1200 из них уже трудоустроены.

Специалисты краевого департамента труда и соцразвития советуют всем, кто испытывает трудности при самостоятельном общении с работодателем, обращаться в центры занятости.

Консультации по трудоустройству пенсионеров, инвалидов и молодых матерей можно получить также по телефону горячей линии департамента: (423) 226-60-68.