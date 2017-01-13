Елена Новицкая: журналисты поднимают вопросы, волнующие общество

Елена Новицкая, председатель думы Владивостока, сегодня, 13 января, поздравила журналистов города и края с Днём российской печати. В сообщении говорится:

«Уважаемые сотрудники средств массовой информации! От имени депутатов думы города Владивостока поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российской печати!

С начала эпохи российской журналистики и выпуска первой газеты «Ведомости» прошло более 300 лет. Сегодня невозможно представить нашу жизнь без оперативных новостей, периодических изданий. Средства массовой информации информируют о самых актуальных и интересных событиях, помогают ориентироваться населению в социальных и экономических вопросах.

В нашей стране выходит большое количество газет и журналов, но по-настоящему любимыми для жителей Владивостока и Приморского края остаются именно городские и краевые печатные издания. Из них мы узнаем о политической, экономической и социальной жизни города и края, новостях муниципальных образований региона. В своих материалах вы поднимаете насущные вопросы, которые волнуют многих. Это позволяет всем ветвям власти оперативно реагировать и принимать меры для их решения.

Примите благодарность от депутатов думы за объективное освещение социально-экономической жизни Владивостока, деятельности представительного органа, самых важных и злободневных тем. Желаю вам крепкого здоровья, новых творческих успехов, ярких проектов, благополучия и больше хороших новостей!».