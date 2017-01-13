Приморье сделает ставку на экологический туризм

В этом году российским и зарубежным туристам предложат 30 маршрутов по краю

В связи с наступлением Года экологии в Приморском крае решено активнее пропагандировать и развивать экологический туризм – поездки к природным достопримечательностям. По словам директора департамента туризма Приморского края Константина Шестакова, большая часть брендовых туристических мест региона – это и есть природные памятники и заповедные места.

Директор департамента подчеркнул, что экологический туризм является важным инструментом устойчивого развития территорий, потому как способствует не только развитию отрасли и созданию благоприятного имиджа региона, но и служит мотивацией для сохранения природного богатства. В Приморье насчитывается не меньше 23 объектов, которые на слуху у туристов, выбирающих общение с природой. В этом году более 30 направлений, подходящих для проведения экологических экскурсий, станут официально маршрутами для российских и иностранных туристов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Приморье Года экологии. План включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды. В их реализации активное участие примут жители края, а также общественные экологические организации. Общий объём финансирования мероприятий составит более 1,3 миллиарда рублей.