Несколько аварий осложнили трафик во Владивостоке

Они произошли в одном и том же районе города

Этим утром на дорогах Владивостока в целом по-прежнему свободно, сообщает РИА «Восток-Медиа». Общегородской трафик сегодня составил 4 балла. Серьёзных заторов в приморской столице было немного, хотя на некоторых магистралях движение осложнили аварии.

Самое плотное движение зафиксировано на Народном и Океанском проспектах. От кольца 3-й Рабочей до остановки «Первая Речка» наблюдался 5-балльный трафик. Плотность движения в обратную сторону составила 6 баллов. Проблемы с движением на этой дороге сохранялись почти два часа.

На «шестёрку» оказался загружен проспект Красного Знамени. Часовая пробка растянулась от кольца 3-й Рабочей до улицы Всеволода Сибирцева.

6-балльная загруженность зафиксирована и на Светланской улице. Нынешняя пробка была на удивление короткой – она началась возле цирка и закончилась на улице Уборевича. Однако по длительности она стала первой. Как сообщил сервис «Яндекс.Пробки», данный затор сохранялся 2,5 часа.

Трудности с движением наблюдались и на подъёме от Луговой. Там произошло ДТП, из-за чего водителям пришлось буквально ползти на Светланскую.

На 5 баллов была загружена дорога от Луговой до Спортивной. В направлении от Фадеева до Спортивной наблюдался 6-балльный затор.

Стоит отметить, что в окрестностях Луговой, Школьной и Баляева всё утро происходили автомобильные аварии. Так, столкновение произошло на улице Юмашева. Там столкнулись две легковушки, одна из машин от удара вылетела на тротуар. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.





На улице Воропаева дорогу не поделили Honda CR-V и Toyota Crown. Как сообщает dps_control, водитель «Хонды» не захотел уступать дорогу на перекрёстке, в результате произошло столкновение.





Ещё одна авария произошла на Баляева в сторону Рудневского моста.





Свободный трафик наблюдался сегодня на Русской улице. Плотность автомобильного потока в сторону путепровода на Второй Речке составила всего три балла вместо обычных пяти. На «тройку» была загружена и магистраль Некрасовская – Гоголя в сторону фуникулёра.

На остальных направлениях сегодня было весьма свободно. Именно поэтому общегородской трафик составил всего лишь 4 балла.