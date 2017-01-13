В канун старого Нового года в Приморье возможен снег

В канун старого Нового года в краевом центре возможен небольшой снег. Осадки в регионе начнутся ближе к вечеру, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации портала «Примпогода», рождественские морозы пришли в регион с небольшим опозданием. В прошедшие сутки фон температуры в крае значительно понизился, и на большей части среднесуточные температуры воздуха стали ниже климатических значений на 3–8 градусов. Но пик морозов пока не достигнут — прибрежные районы Дальневосточного региона прикрывают облачные спирали глубокого циклона, который вторые сутки кружит вблизи Сахалина.

В пятницу, 13 января, погоду в крае определяет поле пониженного атмосферного давления. Заток холода на Приморье продолжится, поэтому сохранится пониженный фон температуры. При умеренном, а на побережье сильном северо-западном ветре столбик термометра остановится на отметках от -6 до -20 градусов.

В предпраздничный вечер старого Нового года в краевом центре может пойти снег. Осадки вероятны вечером. Днём во Владивостоке будет дуть сильный ветер. Температура воздуха составит -11…-14 градусов.

Значительных изменений погодных условий на выходных не предвидится – температура воздуха будет равна -6…-18 градусам, возможен небольшой снег.