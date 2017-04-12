Травмированный приморский силач отбуксировал 12-тонный самолёт

По словам Ивана Савкина, он сделал это в честь Дня космонавтики

Известный в Приморье и за его пределами силач Иван Савкин оригинально отметил Всемирный день авиации и космонавтики. В честь праздника он сдвинул с места самолёт Ан-2 весом 12 тонн и протащил его на 3 метра 57 сантиметров.

Местом для своего очередного «подвига Геракла» приморец выбрал посёлок Новонежино. Правда, сегодня пришлось нелегко. Иван Савкин рассказал РИА «Восток-Медиа»: «Накануне я неудачно упал – в итоге сильный ушиб лодыжки и растяжение связок». Откуда он упал, собеседник не стал уточнять.

Ранее в честь арестованного мэра Игоря Пушкарёва приморец сдвинул два автобуса с пассажирами, два грузовика и внедорожник. Потом - боевую машину «Град» весом 13,7 тонны – в честь 23 Февраля, электровоз - в память о председателе благотворительного фонда «Мама» Наталье Изотовой и портальный кран весом 312 тонн – в связи с очередной годовщиной присоединения Крыма к России.

Вместе с Иваном Савкиным сегодня свои силы пробовал депутат думы города Большой Камень Александр Андрюхин. Начинающий буксировщик сдвинул Ан-2 на десять сантиметров.







