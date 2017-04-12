Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Травмированный приморский силач отбуксировал 12-тонный самолёт: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня четверг, 13 апреля 2017 года, 16:00
Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
Хабаровские школьники разучивают "Майский вальс" с пенсионерами
Хабаровские школьники разучивают "Майский вальс" с пенсионерами
Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
Во Владивостоке сбитая собака стала причиной пробки
Во Владивостоке сбитая собака стала причиной пробки
В центре Хабаровска по торговому комплексу разгуливал тигр
В центре Хабаровска по торговому комплексу разгуливал тигр
Регионы:


Популярное
вчера, 19:11
Владивостокцев пытаются обмануть со счётчиками водоснабжения
вчера, 18:36
Бывший вице-губернатор поймал во Владивостоке 10-килограммовую рыбину
вчера, 17:44
В Приморье программа доступного жилья не оправдала надежд депутатов
сегодня, 12:44
Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
вчера, 17:08
Следственные органы Приморья возбудили дело против сотрудника МВД
сегодня, 11:12
Во Владивостоке сбитая собака стала причиной пробки
вчера, 18:08
Ушёл из жизни создатель Музея автомотостарины Николай Шульжицкий
сегодня, 12:03
Бывшего вице-губернатора Приморья продержат в СИЗО до 1 мая
сегодня, 14:24
Жительницу Приморья обвинили в издевательстве над беременной лошадью
вчера, 21:02
Василий Авченко: в подворотне нас ждал Илья

Обсуждаемое
сегодня, 12:44
14

Москвичи шокированы лютыми ценами на морепродукты в Приморье
вчера, 21:39
8

Травмированный приморский силач отбуксировал 12-тонный самолёт
вчера, 18:36
8

Бывший вице-губернатор поймал во Владивостоке 10-килограммовую рыбину
сегодня, 10:24
5

Ефим Звеняцкий забрал свой правительственный миллион
сегодня, 14:40
5

Губернатор Хабаровского края оценил экологическую обстановку в Ванине
вчера, 19:11
5

Владивостокцев пытаются обмануть со счётчиками водоснабжения
сегодня, 10:50
3

В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
сегодня, 12:03
2

Бывшего вице-губернатора Приморья продержат в СИЗО до 1 мая
вчера, 21:45
1

Вин Дизель снова будет лихачить за рулём в Хабаровске
сегодня, 07:01
1

В Приморье похолодало до -15
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт 07.04.2017
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней сегодня, 10:50
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой 11.04.2017
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1208



Система Orphus

Травмированный приморский силач отбуксировал 12-тонный самолёт

Травмированный приморский силач отбуксировал 12-тонный самолёт
По словам Ивана Савкина, он сделал это в честь Дня космонавтики
вчера, 21:39
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 3

Фото: личный архив Ивана Савкина

Известный в Приморье и за его пределами силач Иван Савкин оригинально отметил Всемирный день авиации и космонавтики. В честь праздника он сдвинул с места самолёт Ан-2 весом 12 тонн и протащил его на 3 метра 57 сантиметров.

Местом для своего очередного «подвига Геракла» приморец выбрал посёлок Новонежино. Правда, сегодня пришлось нелегко. Иван Савкин рассказал РИА «Восток-Медиа»: «Накануне я неудачно упал – в итоге сильный ушиб лодыжки и растяжение связок». Откуда он упал, собеседник не стал уточнять.

Ранее в честь арестованного мэра Игоря Пушкарёва приморец сдвинул два автобуса с пассажирами, два грузовика и внедорожник. Потом - боевую машину «Град» весом 13,7 тонны – в честь 23 Февраля, электровоз - в память о председателе благотворительного фонда «Мама» Наталье Изотовой и портальный кран весом 312 тонн – в связи с очередной годовщиной присоединения Крыма к России.

Вместе с Иваном Савкиным сегодня свои силы пробовал депутат думы города Большой Камень Александр Андрюхин. Начинающий буксировщик сдвинул Ан-2 на десять сантиметров.


 

 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • Опер  (вчера, 23:53 )

    Чудики, вы что там курили? АН-2 весит 3500 кг! Прежде чем бред писать хотя бы в справочник заглянули.

  • 1212  (сегодня, 10:58 )

    Журналюгам наверное сказали, что самолет 12-ти местный, но у них в одно ухо влетело в другое тут же вылетело вот они и написали, что АН-2 12-тонный!!!

  • 555  (вчера, 23:54 )

    Современные журналюги что ты от них хочешь?

  • олений пенис  (сегодня, 10:35 )

    А вообще , чем чел по жизни занимается, кроме перемещений всяческого хлама, чем гроши заробляет?

  • Друг Вани Савкина  (сегодня, 11:47 )

    Ваня играет шахматами, он их разгрызает и этим зарабатывает себе на еду.

  • Турыст  (сегодня, 11:51 )

    У Вани травма, ушиб остатков головного мозга, выражение лица, как у великого мыслителя.

  • Цензор  (полчаса назад)

    Меня поражает другое, ну указали люди на явную ошибку и что? Да ничего! Как был у них легкий 3-х тонный самолет 12-ти тонным так и остался, исправлять никто ничего не собирается! Колхозно-провинциальная журналистика во всей своей красе!

  • sputnic  (полчаса назад)

    Что ни говори, а это достижение человека.



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru