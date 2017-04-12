Приморские подростки устроили ночную фотосессию на ж/д путях

Сотрудники Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте вместе с представителями ОАО «РЖД» провели профилактические мероприятия на железной дороге. Во время проверки ситуации у станции Рыбники обнаружили ночью двух 13-летних велосипедистов.

Как сообщила пресс-служба УТ МВД России по ДФО, взрослые заметили подростков на железнодорожных путях. Школьники на велосипедах приехали фотографироваться. Выбирая место для фотосъёмки, шли по ж/д путям и соответственно подвергали свою жизнь смертельной опасности.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних Жанна Манаева провела с несовершеннолетними и их родителями профилактическую беседу о правилах безопасности, разъяснила ответственность за совершение противоправных действий.

Сотрудники транспортной полиции составили на родителей подростков протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Материалы поступили на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних Находкинского городского округа.



