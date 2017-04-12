Иван Штыль завоевал серебро чемпионата России в каноэ-одиночке

Приморские гребцы завершили всероссийские старты с наградами различного достоинства. В том числе в Краснодаре выступил бронзовый призёр Олимпийских игр, многократный чемпион мира Иван Штыль.

По информации департамента физкультуры и спорта Приморья, сейчас на 200-метровой дистанции в каноэ-одиночке Иван завоевал серебро. В байдарке-одиночке на 200-метровке в десятку лучших вошёл ещё один приморец - Егор Капров, занявший седьмое место.

Таким образом, ведущие гребцы проверили свои силы перед началом сезона на первых официальных стартах.

Также отличились спортсмены, представляющие Приморский край в параллельном зачёте.

«Николай Червов стал лучшим в байдарке-одиночке на дистанции 5000 метров, байдарочница Кира Степанова выиграла четыре медали в одиночке: золотую на 5000 метров, две серебряные на 200 и 500 метров и бронзовую на 2000 метров, а каноистка Алия Алмакаева дважды финишировала в одиночке с третьим результатом на дистанциях 200 и 500 метров», – добавили специалисты департамента.



