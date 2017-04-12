Бывший вице-губернатор поймал во Владивостоке 10-килограммовую рыбину

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Известный приморский политтехнолог рыбачил не один
|Фото: архив Facebook/Александр Шемелёв
Накануне команда по спортивной рыбалке «Весёлый Роджер» поймала карпа весом в десять килограмм, тем самым открыв сезон карпфишинга в Приморье. В составе команды – бывший вице-губернатор края Александр Шемелёв и его напарник – председатель Дальневосточного карпового клуба Павел Панченко.
«Мы прибыли на озеро рано утром, оценив все погодные условия, направление ветра и прочие, известные профессионалам факторы. Пришли к выводу, что нас ждёт большой улов, – рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» Павел Панченко. – Сазан (карп) – рыба чертовски привередливая. Да и озеро Чан, где мы рыбачили, – место не из простых. Однако мы справились, и в итоге монстр был у нас в руках».
По итогам рыбалки спортсмены-удильщики обработали раны рыбы антисептиком и отпустили на волю, следуя принципам этого необычного вида соревнований. Своё «карповое приключение» рыбаки оценивают как тренировку к дальнейшим, уже профессиональным, соревнованиям.
Извращенцы . Увечить и уродовать рыбу непонятно для чего . Купили бы себе удочки с магнитиками и рыбок пластмассовых , и развлекались бы в тазике .
Красава! В фольгу Ее со специями и в печь!!
Фишингом они занимались, потом магазинингом. Бедный гусский язых.
Ого! С каких это пор в Чане сазаны водятся?
На фото явно не Чан
С 2011