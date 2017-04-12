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В Приморье программа доступного жилья не оправдала надежд депутатов

В Приморье программа доступного жилья не оправдала надежд депутатов
Департамент градостроительства признал отставание по большинству пунктов
сегодня, 17:44
Экономика | Приморский край
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Фото: пресс-служба ВВО

На сегодняшнем заседании комитета Законодательного собрания Приморского края по экономической политике и собственности народные избранники пришли к выводу, что ситуация с жильём и коммунальными услугами нуждается в реанимации, сообщает РИА «Восток-Медиа». В ходе обсуждения доклада по итогам 2016 года об исполнении государственных жилищных программ депутаты раскритиковали результаты работы уполномоченных департаментов.

Доклад озвучивал исполняющий обязанности директора департамента градостроительства Приморского края Максим Веденёв. Для уточнения некоторых данных его дополнял Владимир Бабич – замдиректора департамента жилищно-коммунального хозяйства в регионе. В повестку вошли ключевые пункты, включая обеспечение квартирами отдельных категорий граждан, переселение из аварийного жилья, а также сейсмическая безопасность.

Согласно отчёту, общая смета в краевом бюджете для социально уязвимых семей составила 1 миллиард  595 тысяч рублей. Для найма жилых помещений составлены десятки договоров,  однако за прошедший, 2016 год аналогичная сумма осталась неосвоенной. К примеру, новостройки в районе Снеговой Пади не сданы в эксплуатацию, потому что нет инженерных сетей (водоснабжения), к которым чистые, «с иголочки», многоквартирные дома можно было бы подключить. К тому же в департаменте фиксируют ежегодное падение потребительского спроса, за счёт чего становится сложнее взаимодействовать с застройщиками по социальным программам.

Кроме того, одной из важных причин падения показателей осваиваемого жилья названы «серые» зоны. Речь идёт об участках земли под ведомством Министерства обороны – именно с ними, подчеркнул спикер, случаются многочисленные эксцессы, а общая площадь по краю составляет 1 200 000 квадратных метров.

«Нередко разрешение у меня на руках, бумаги готовы, а в последний момент выясняется, что строить тут нельзя. И вся процедура – по кругу. В мае мы всё же планируем вести диалог с «оборонкой», но считаем, что ситуация разрешится не раньше конца текущего года», – добавил Максим Веденёв.

Кроме того, докладчики озвучили и проблемы стимуляции для строительства социально ориентированного жилья. По словам спикеров, «механизм стимуляции таков, что «многие застройщики не получили ни копейки». В ходе доклада заместитель председателя комитета ЗС ПК Сергей Ищенко задал представителям департамента ряд вопросов: какова ситуация с освоением жилья в крае относительно других регионов и почему программа обеспечения доступным жильём не работает так, как ожидалось?

В департаменте градостроительства признали, что в целом рассматривать степень освоения недвижимого имущества в Приморье относительно соседних регионов – бессмысленно. В качестве причины отставания докладчики привели показатель того, сколько они должны вводить в эксплуатацию, вне учёта корректировок на экономическую ситуацию в стране.

«Судя по всему, программа по обеспечению жильём стоит на острие ножа, – прокомментировал доклад Сергей Ищенко. – Если не работают механизмы – их нужно менять. Если у инженерных сетей высокая стоимость – нужно как-то вмешаться в процесс и выработать новые схемы взаимодействия с коммерческими застройщиками. По тарифам на ЖКХ – это отдельный разговор. Об эффективности программы могу сказать как депутат: в мою работу входят встречи с населением, и во время практически каждой из них на меня сыплются вопросы, повсеместно связанные с жильём».

По итогам доклада практически все пункты повестки вызвали беспокойство у народных избранников. Депутаты заострили внимание на полном отсутствии финансирования, мониторинга и проверок в сфере сейсмической защиты. Стоит отметить, что Приморье расположено в активной зоне литосферы, и подобное упущение может вызвать серьёзные последствия.

«Я рассчитываю на законотворческие инициативы от наших депутатов, особенно ввиду остроты сегодняшнего доклада и вопиюще низкой эффективности последних пяти лет действия такой важной программы. Мы можем много разглагольствовать о том, какие суммы выделяем, но судить нужно по результатам – по конкретным квартирам, которые переданы в пользование конкретным людям и семьям», – подытожил председатель комитета по экономической политике и собственности Александр Костенко.

 
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