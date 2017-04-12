Приморская и китайская компании создадут общий логистический сервис

ПАО «Приморавтотранс» совместно с Хэйлунцзянской группой «Лун Юнь» собираются открыть логистический сервис по международному транспортному коридору «Приморье-1». Это делается для оптимизации обслуживания перевозки контейнерных грузов из портов Приморского края в Суйфэньхэ и Харбин.

Накануне проект нового сервиса обсудили первый вице-губернатор Василий Усольцев и генеральный директор компании «Приморавтотранс» Вячеслав Мартыненко. Руководители отметили, что в последнее время китайский бизнес проявляет всё большую заинтересованность в использовании международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2». Сами северо-восточные провинции Китая выхода к морю не имеют – грузы везут либо через всю страну на юг, либо направляют через МТК.

Как отметил Вячеслав Мартыненко, «Приморавтотранс» совместно с компанией «Лун Юнь» изучают возможность взаимного использования портов Дальнего Востока России в рамках программы сотрудничества.

Сейчас речь идёт о создании логистического центра на территории Уссурийского городского округа на базе одного из транспортных подразделений ПАО «Приморавтотранс». Для этого нужны значительные инвестиции, в том числе иностранные. Понадобится строить склады и подъездные пути к ним.

Вячеслав Мартыненко рассказал, что в настоящее время уже готовится предпроектная документация создания центра, в проработке – организация совместно с таможней первого технического рейса в рамках нового сервиса.

«Реализация этого проекта позволит загрузить крупные транспортные компании региона, создать новые логистические мощности, обеспечив тем самым дополнительные доходы в краевой бюджет, а также новые рабочие места для приморцев», – подчеркнул Василий Усольцев.