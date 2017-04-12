Приморцы получат больше шансов на бесплатное ЭКО

Приморские семьи, для которых актуален вопрос экстракорпорального оплодотворения, смогут решить его без особых затрат: в этом году регион получил 440 квот на ЭКО, что на 35 больше, чем в прошлом году.

Специалисты краевого департамента здравоохранения сообщили, что бесплатно по программе экстракорпорального оплодотворения в регионе работает сегодня краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи. Центр материнства и детства, где расположено высокотехнологичное отделение вспомогательных репродуктивных технологий, в этом году переживёт ремонт и расширение.

«Для нашего отделения вспомогательных репродуктивных технологий Московский университет готовит дополнительно трёх репродуктологов – специалистов высочайшего класса», – рассказал главный врач Николай Берёзкин.

Уже несколько лет экстракорпоральное оплодотворение женщинам в Приморье предлагают бесплатно за счёт государственных гарантий по полису ОМС. Частота наступления беременности после ЭКО составила в Приморье около 38 %, что соответствует средним показателям по России, количество родов – около 30 % от количества проведённых ЭКО.

«Эффективность действия программы ЭКО во всём мире примерно одинакова и равна 35 %. Отличаться она может лишь по уровню сервиса. Но по медицинским параметрам в нашем центре она не будет отличаться ничем, а будет приближена к этому показателю», – уверяет заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Центра материнства и детства Екатерина Слепченко.