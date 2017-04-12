Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Василий Авченко: в подворотне нас ждал Илья: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня среда, 12 апреля 2017 года, 21:18
Василий Авченко: в подворотне нас ждал Илья
Василий Авченко: в подворотне нас ждал Илья
Картина дня в Хабаровском крае: космонавты, автобусы и опасная клюшка
Картина дня в Хабаровском крае: космонавты, автобусы и опасная клюшка
Ушёл из жизни создатель Музея автомотостарины Николай Шульжицкий
Ушёл из жизни создатель Музея автомотостарины Николай Шульжицкий
В Приморье программа доступного жилья не оправдала надежд депутатов
В Приморье программа доступного жилья не оправдала надежд депутатов
В этом году владивостокцев не будут обкидывать яйцами
В этом году владивостокцев не будут обкидывать яйцами
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:31
Пушкарёв займётся парком Минного городка и парковками Владивостока
сегодня, 10:57
Появились подробности драки на Уссурийской таможне
сегодня, 07:04
Владивостокцам стоит запастись водой и свечками
сегодня, 13:01
Ослеплённый ксеноном приморец сбил двух девушек на "зебре"
сегодня, 15:31
Мощный циклон накроет Приморье
сегодня, 12:08
Самая мощная пробка во Владивостоке собралась на проспекте 100-летия
сегодня, 18:36
Бывший вице-губернатор поймал во Владивостоке 10-килограммовую рыбину
сегодня, 14:03
Пьяный хабаровчанин устроил стрельбу в приморской гостинице
сегодня, 17:08
Следственные органы Приморья возбудили дело против сотрудника МВД
сегодня, 08:24
Ночью в Приморье выпал снег

Обсуждаемое
сегодня, 10:31
20

Пушкарёв займётся парком Минного городка и парковками Владивостока
сегодня, 13:01
8

Ослеплённый ксеноном приморец сбил двух девушек на "зебре"
сегодня, 10:57
7

Появились подробности драки на Уссурийской таможне
сегодня, 18:36
7

Бывший вице-губернатор поймал во Владивостоке 10-килограммовую рыбину
вчера, 21:48
3

Митя Фомин даст благотворительный концерт во Владивостоке
сегодня, 10:35
2

До конца апреля приморцам предложили подумать о благоустройстве
сегодня, 09:40
1

Хабаровчан поздравил действующий космонавт Александр Мисуркин
сегодня, 11:54
1

Кадровые перестановки: банк "Приморье" меняет руководство
сегодня, 13:20
1

В День космонавтики хабаровские художники подарили городу Гагарина
сегодня, 12:58
1

Через год в Приморье начнут строить новый русско-японский автозавод
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт 07.04.2017
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" вчера, 16:25
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой вчера, 14:29
В Арсеньеве открыли общественную приёмную сенатора Людмилы Талабаевой
Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота вчера, 11:47
Галустян и главный врач Медцентра ДВФУ стали резидентами Аэрофлота


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1167



Система Orphus

Василий Авченко: в подворотне нас ждал Илья

Василий Авченко: в подворотне нас ждал Илья
Журналист и писатель – о юбилее культового альбома "Морская" группы "Мумий Тролль"
16 минут назад
Мнения | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа", Юрий Мальцев/"Новая газета во Владивостоке", mumiytroll.com, musicmp3spb.org

20 лет назад, в апреле 1997 года, зазвучал альбом «Морская». Тот самый случай, когда хочется сказать: «Мир больше не был прежним». А уж для владивостокцев плюс-минус моего поколения «Морская» – часть личной биографии.

Строго говоря, «Морская» не была дебютом группы, основанной ещё при Андропове. Выходили «магнитоальбомы» – «Новая луна апреля», «Делай Ю-Ю». Но теперь это был «настоящий диск», с которого началось всё, что началось.

Это было не просто возрождением группы и её выходом на новую орбиту; это было возвращение дара речи Владивостоку, который в те годы корчился безъязыким. Долгожданная полноценная прописка города на рок-карте страны, где уже были Питер, Свердловск, Омск – а мы оставались белым пятном, какой-то непонятной «Тартарией».


 
Илья Лагутенко периода "Морской". Фото из архива Юрия Мальцева
 

 

Это был взлёт, прорыв, успех – коммерческий, народный, медийный. Его причины Илья Лагутенко потом объяснял «комбинацией различных факторов, которые невозможно просчитать, — от человеческого до исторического контекста». Иначе говоря, звёзды сошлись – если вспомнить страсть Ильи к космической тематике. В 1998-м с клипа «Владивосток 2000» началось вещание телеканала MTV Россия; песню «Утекай» журнал Rolling Stone включил в список 40 композиций, изменивших мир. Помнится, сначала российские фирмы звукозаписи от альбома отказывались: мол, неформат. Мало кто понимал, по какому разряду числить эти владивостокские звуки, куда записать; тогда любитель неологизмов Лагутенко и выдал тут же подхваченный критиками термин «рокапопс».


 

 

Кажется, так почти не бывает, но каждая песня с «Морской» – хит. Песни, что называется, «ушли в народ», став визитной карточкой группы, а та – визитной карточкой Владивостока. Вокруг многих композиций альбома клубятся облака легенд.

Так, говорят, что «Девочку» («Её мальчик далеко, в семи морях…») Илья сочинял на старинном расстроенном пианино, на котором в своё время маленькому владивостокцу Юлию Борисовичу Бринеру – будущему артисту Юлу Бриннеру – играли колыбельные. Так что неудивительно, что среди фанатов «Мумий Тролля» сегодня – сын актёра Рок Бриннер.

В своих тюремных эссе «Русское психо» революционер Эдуард Лимонов высоко оценил песню «Утекай»:

В подвоpотне нас ждёт маниак,

Хочет нас посадить на кpючок…

Неформальным гимном приморской столицы стала «Владивосток 2000»:

С гpанатою в каpмане, с чекою в pуке,

Мне чайки здесь запели на знакомом языке,

Я уходил спокойно, не прятался – не вор,

Колёсами печально в небо смотpит кpуизёp…

А «Кот кота» («Водку любишь? Это тpудная вода…»), а «Забавы» («Мне бы твои пули пеpеплавить в стpуны…»), а «Морская болезнь» с компа́сами и матросами, а «Скорость», а «Делай меня точно»? Все эти строчки, образы, риффы навсегда вошли в кровь. Да, это поколенческое – но не одного поколения; узнаваемо владивостокское – но и всеобщее.


 

За 20 лет многое изменилось. В 1997 году в России был Ельцин, а во Владивостоке - Черепков, которого бойцы ОМОНа выносили из мэрии. Наступили времена почище: Илья Лагутенко стал спасителем амурских тигров, «амбассадором» Владивостока и его почётным гражданином. Придумал и организовал фестиваль V-ROX, расширив полузаколоченное окно в Азию. При этом неразбериха с владивостокскими мэрами продолжается – похоже, это наша неизбывная традиция.

Песни с «Морской» не просто продолжают жить – они форматируют действительность. Именно из-за знаменитого «Владивостока 2000» Центробанк РФ принял решение ввести в оборот 2000-рублёвую купюру и изобразить на ней Владивосток. Новая купюра (Илья Лагутенко говорит, что он бы изобразил на ней морской туман как символ неопределённости валютных и навигационных курсов) должна появиться в обращении в 2017 году. Как раз к 20-летию «Морской».


 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru