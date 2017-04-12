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"Единая Россия" начинает широкое обсуждение благоустройства городов: РИА "Восток-Медиа"
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"Единая Россия" начинает широкое обсуждение благоустройства городов

"Единая Россия" начинает широкое обсуждение благоустройства городов
В Приморье наблюдается живой интерес к данной программе
сегодня, 15:46
Общество | Приморский край
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Фото: primorsk.er.ru

В апреле партия «Единая Россия» планирует провести в регионах широкое обсуждение муниципальных программ благоустройства городской среды, которое продлится до 25 мая. Данная дискуссия необходима, чтобы узнать и учесть мнение жителей при реализации партпроекта «Городская среда». Об этом заявил координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Госдумы Александр Васильев на обучающем семинаре-совещании «Проектный подход в партийной работе».

«Уже сегодня на всех сайтах региональных отделений «Единой России» появилась функция – подать заявку на благоустройство городских территорий. Теперь любой желающий с помощью специальной формы может оставить пожелания по благоустройству своего города или двора. Это необходимо для учёта мнения граждан, для открытости и контроля реализации программы. Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу в своём послании обеспечить максимальное включение граждан в реализацию данного проекта, чтобы жители городов сами выбирали, каким будет их двор», – отметил Васильев.

На реализацию данного проекта в федеральном бюджете предусмотрено 20 миллиардов рублей, которые уже получили 72 региона. До 1 апреля 2017 года субъекты РФ должны были опубликовать проекты муниципальных программ благоустройства городской среды для их общественного обсуждения.

«Региональные координаторы партпроекта до 19 апреля проведут мониторинг и предоставят информацию о том, какие меры участия граждан прописаны в правилах региональных программ», – добавил Васильев.

Ход исполнения программы благоустройства городской среды в Приморье прокомментировал её куратор в регионе, заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края Сергей Кузьменко:

«На момент окончания приёма, до 1 апреля, поступили заявки от 101 муниципалитета Приморского края первого и второго уровня. По состоянию на минувшую пятницу специалисты проверили 56 заявок на соблюдение требований для участия в программе. Сразу стоит сказать, что интерес к данной программе большой, поскольку предлагаются очень привлекательные для муниципалитетов условия участия в партийном проекте. Так, софинансирование для муниципалитетов на уровне чуть больше 4 процентов только для Владивостока с учётом его финансовой обеспеченности уровень вложений составляет 23 процента. И уже сейчас очевидно, что общая сумма всех заявок значительно превышает возможности программы на 2017 год, для Приморского края это 480 миллионов рублей (федеральный плюс краевой бюджеты). Поэтому предстоит напряжённая работа по изучению заявок и выработке сбалансированного решения. Напомню, что проект будет реализовываться в течение 2017 – 2022 годов».

 
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Комментарии
  • Медведь в шапке  (сегодня, 17:07 )

    Лошары!Доедаем Россию!



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