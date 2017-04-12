Мощный циклон накроет Приморье

Мощный глубокий циклон приближается к Приморскому краю. Стихия принесёт в регион интенсивные дожди. Больше всего достанется южным территориям, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Синоптики признают, что нынешний апрель в Приморье оказался очень капризным и переменчивым на погоду. Солнце то и дело сменяют осадки и холод. Предстоящие дни, уверяют специалисты, не станут исключением.

Так, в ночь на субботу над краем пройдёт неглубокий циклон с фронтальными разделами, которые вызовут в отдельных районах небольшие осадки. При этом давление будет расти, дождь прекратится, а на смену ему придёт летнее тепло. В крае потеплеет до +18…+24 градусов, на побережье – от 12 до 17 градусов со знаком «плюс».

Однако к концу дня к западным границам Приморья подойдут фронтальные разделы нового циклона, который будет смещаться с Амурской области на Хабаровский край. В ночь на воскресенье фронты будут перемещаться над краем, местами пройдёт небольшой дождь. Днём на большей территории прояснится, лишь на севере края сохранится небольшой дождь. За холодным фронтом на край распространится более холодная воздушная масса. Максимальная температура воздуха составит на 3–6 ниже, чем в субботу.

В начале следующей недели синоптики обещают выход очередного глубокого циклона с акватории Жёлтого моря на Японское. Вихрь начнёт распространяться рядом с Приморьем. В связи с этим в крае ухудшится погода и начнутся дожди. Наиболее интенсивные осадки придутся на юг региона.