Александр Ролик: Приморский край очень близок к звёздам

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12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики
|Фото: pixabay.com
Председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик сегодня, 12 апреля, выступил с поздравлением в честь Дня космонавтики. В сообщении говорится:
«Уважаемые приморцы! От имени депутатов Законодательного собрания Приморского края поздравляю вас с Всемирным днём авиации и космонавтики.
Для россиян 12 апреля – не просто календарная дата. Это день национальной гордости, ведь именно наша страна первой шагнула в неизведанный космос. Полёт Юрия Гагарина открыл всему человечеству дорогу к звёздам, стал настоящим триумфом нашей страны, величайшим научным и технологическим прорывом. Сегодня уже невозможно представить нашу жизнь без достижений космической отрасли.
Приморский край на самом деле очень близок к звёздам. В реализации масштабных программ и проектов освоения околоземного пространства активное участие принимают расположенные здесь воинские части космического назначения, приморские специалисты успешно работали на строительстве нового национального космодрома Восточный, а наша землячка Елена Серова три года назад совершила свой первый орбитальный полёт.
Уверен, что Россия и дальше будет удерживать ведущие позиции в освоении космоса. Желаю всем профессиональных успехов, здоровья, счастья и ярких звёзд на мирном небе».