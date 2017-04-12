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Через год в Приморье начнут строить новый русско-японский автозавод
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Через год в Приморье начнут строить новый русско-японский автозавод

Через год в Приморье начнут строить новый русско-японский автозавод
Он будет выпускать электромобили
сегодня, 12:58
Общество | Приморский край
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Фото: autoreview.ru

Накануне в ходе XXII Саммита губернаторов регионов стран Северо-Восточной Азии, проходившего в Японии, губернатор Приморья Владимир Миклушевский, руководитель технохолдинга «Сумотори» и корпорация Arai Shoji Co. Ltd. подписали соглашение о создании российско-японского автозавода. Совместный российско-японский проект получил название «Прометей». На заводе планируется собирать экологичные электромобили.

Новое предприятие начнут строить в Приморье весной следующего года. В префектуре Тоттори государственная программа по поддержке экологичного электрического транспорта получила большую поддержку. В рамках форума представители компании «Сумотори» детально ознакомились с этой программой и побеседовали с производителями японских электромобилей.

«Изучая детали, параллельно работаем над проектом: зарегистрировано совместное предприятие «Прометей», подана заявка на получение статуса резидента ТОР «Надеждинская», на этой площадке планируется строительство завода по производству электромобилей. Под развитие российско-японского проекта зарезервирован земельный участок площадью в три гектара, идут проработка бизнес-плана и проектирование. На первом этапе планируем производить до пяти тысяч автомобилей в год. Трансформация японских малолитражных автомобилей в электрокары не требует больших затрат, поскольку технология уже обкатана. К работам приступим в следующем году, когда будет готова инфраструктура ТОР», – сообщил генеральный директор группы компаний «Сумотори» Виталий Веркеенко. 

Руководитель приморского холдинга также отметил намерение разместить на той же площадке завод по утилизации автомобилей, выработавших свой ресурс. Первоначально его планировалось запустить на базе существующих мощностей компании.

Как сообщает краевая пресс-служба, в Приморском крае зарегистрирован 1,1 миллиона автомобилей, более 90 % из которых были произведены в Японии и импортированы как подержанные.

 
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Комментарии
  • 24  (сегодня, 19:14 )

    Наш вертолётчик Миклуха просто кладез идей . Автомобильный завод на площади в ТРИ гектара ! Нано завод какой-то получается, наверно миклуха в доле с чубайсом ?



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