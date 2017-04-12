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Ослеплённый ксеноном приморец сбил двух девушек на "зебре": РИА "Восток-Медиа"
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Ослеплённый ксеноном приморец сбил двух девушек на "зебре"

Ослеплённый ксеноном приморец сбил двух девушек на "зебре"
Авария на пешеходном переходе произошла в Артёме
сегодня, 13:01
Происшествия | Приморский край
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Фото: dps_artem

В минувший вторник, 11 апреля, в Артёме произошло ДТП с участием пешеходов, сообщает РИА «Восток-Медиа». В центре города легковушка сбила двух молодых девушек.

Инцидент произошёл на пешеходном переходе возле городской мэрии. Пострадавшие переходили дорогу по «зебре» в районе автобусной остановки «Дом Советов», когда в них врезалась легковая «Тойота». Водитель машины ехал не слишком быстро, поэтому печальных последствий удалось избежать. По предварительной информации, обе девушки получили ушибы ног и сотрясения – одна из них ударилась головой о капот машины. Как сообщают очевидцы аварии, престарелый водитель «Тойоты» попросту не заметил пешеходов. Незадолго до инцидента его ослепила машина с ксеноновыми фарами, ехавшая по встречной полосе.

Стоит отметить, что наезды на пешеходов в Приморье случаются довольно часто. Согласно официальной статистике приморского управления ГИБДД, подобные инциденты составляют 27 % от всего числа ДТП в крае. Только на прошлой неделе в Приморье произошло 11 аварий с участием пешеходов. В них пострадали 12 человек. Зачастую приморцы сами являются виновниками столкновений. С 3 по 9 апреля полицейские выписали 1380 штрафов за переход дороги в неположенном месте. Водителей, не пропустивших людей на «зебре», оказалось в два раза меньше – 686 человек.


 
 
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Комментарии
  • Гаишник  (сегодня, 15:16 )

    Ничего удивительного по статистике 70 процентов наездов происходит именно на пешеходных переходах. Поэтому дрюкать надо водителей .

  • 888  (сегодня, 15:31 )

    А может всё таки грамотно оборудовать пешеходные переходы???

  • gfdtk  (сегодня, 15:36 )

    а был бы тонер лба, то никого бы и не слепило. . . . .

  • Дядя Вова  (сегодня, 15:38 )

    Что-то никто ничего про ксенон не говорит. Что ГИБДД думает: ослепляет тебя - твои проблемы? Яркость фонарей вообще как-то ограничивается?

  • Санчес  (сегодня, 15:53 )

    На ксеноне ездють пиздюки и питоны

  • JD  (сегодня, 15:59 )

    Надо сказать, что за последние годы культура автолюбителей повысилась и пропускать пешеходов на пешеходных переходах стали значительно чаще. Автобыдло существует в любом городе и в любой стране, быдло оно такое быдло никуда от него не денешься. Но и пешеходное быдло тоже существует в немалом количестве)). Это когда в быдлячей голове есть одна единственная мысль я ступил на зебру и я тут Бог и прут один за одним совершенно не думая ни о чем. И насчет оборудования пешеходных переходов тоже верно, а то другой раз разметка еле видна. И насчет того, что "искусственную неровность" нужно четко обозначать тоже следовало бы задуматься.

  • vlaeks  (сегодня, 16:11 )

    Вот вот. ксенон и все дополнительные фры надо запретить использовать в городе. Ездят олени на шушлайках, которые светятся как елки в новогоднюю ночь

  • гость  (сегодня, 17:01 )

    Те, кто "запретить", не большого ума и скорее всего сами-то пофигисты из первых по жизни. Это видно по хамской манере высказываний. Кстати оскорбления наказуемы(аналог запрещения), а эти "поборники порядка" запрет не соблюдают. Многое можно запретить, толку-то. А вот создать условия это в первую очередь обязанность. Например "зебра" соответствует установленным требованиям? А городское освещение на том участке дороги? Сила света соответствует? А что там про светоотражающие на пешеходах в темное время суток? Что-то прописано, а как выполняется? Кстати водила может просто для отмазки про ослепление сказанул. Для важности про ксенон. Кстати простые фары тоже слепят нормуль. И в целом согласен с JD.



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