Кадровые перестановки: банк "Приморье" меняет руководство

В этом году финансовая структура пережила хакерскую атаку и визит силовиков

Банк «Приморье» начал процедуру смены руководства. После масштабной хакерской атаки и визита силовиков действующий председатель правления Андрей Багаев покидает свой пост, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне состоялось заседание совета директоров банка «Приморье». По официальной информации финансовой организации, Багаев перейдёт на постоянную работу в совет директоров банка.

Исполнять обязанности руководителя теперь будет заместитель председателя правления банка «Приморье» и глава кредитного департамента Сергей Белавин. После утверждения кандидатуры Белавина в Центральном Банке РФ произойдёт официальное назначение.

Сергей Белавин родился в 1965 году. Он работает в банке «Приморье» с февраля 2016 года. До этого Сергей Юрьевич занимал должность директора Дальневосточного филиала Росбанка.

Согласно данным системы анализа рынков «СПАРК-Интерфакс», учредителями АКБ «Приморье» являются Лариса Белоброва (54,16 %), Елена Передрий (6,21 %), Ольга Линецкая (6,17 %), Сергей Передрий (0,040 %), а также компании kdv cz s.r.o. (6,27 %) со штаб-квартирой в Праге и Anchor Worldwide Limited (10 %).

Как уже писало РИА «Восток-Медиа» ранее, в последнее время банк «Приморье» всё время на слуху. В конце марта в финансовое учреждение нагрянули силовики. Ряд СМИ распространил информацию о том, что случившееся связано с арестом гендиректора банка. Однако в итоге оказалось, что работникам правоохранительных органов потребовался ряд банковских документов по какому-то уголовному делу.

Кроме того, в январе банк жены приморского экс-губернатора Сергея Дарькина обокрали хакеры. Им удалось снять со счетов миллионы рублей.