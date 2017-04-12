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Кадровые перестановки: банк "Приморье" меняет руководство : РИА "Восток-Медиа"
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Кадровые перестановки: банк "Приморье" меняет руководство

Кадровые перестановки: банк "Приморье" меняет руководство
В этом году финансовая структура пережила хакерскую атаку и визит силовиков
сегодня, 11:54
Экономика | Приморский край
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Фото: primbank.ru

Банк «Приморье» начал процедуру смены руководства. После масштабной хакерской атаки и визита силовиков действующий председатель правления Андрей Багаев покидает свой пост, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне состоялось заседание совета директоров банка «Приморье». По официальной информации финансовой организации, Багаев перейдёт на постоянную работу в совет директоров банка.

Исполнять обязанности руководителя теперь будет заместитель председателя правления банка «Приморье» и глава кредитного департамента Сергей Белавин. После утверждения кандидатуры Белавина в Центральном Банке РФ произойдёт официальное назначение.

Сергей Белавин родился в 1965 году. Он работает в банке «Приморье» с февраля 2016 года. До этого Сергей Юрьевич занимал должность директора Дальневосточного филиала Росбанка.

Согласно данным системы анализа рынков «СПАРК-Интерфакс», учредителями АКБ «Приморье» являются Лариса Белоброва (54,16 %), Елена Передрий (6,21 %), Ольга Линецкая (6,17 %), Сергей Передрий (0,040 %), а также компании kdv cz s.r.o. (6,27 %) со штаб-квартирой в Праге и Anchor Worldwide Limited (10 %).

Как уже писало РИА «Восток-Медиа» ранее, в последнее время банк «Приморье» всё время на слуху. В конце марта в финансовое учреждение нагрянули силовики. Ряд СМИ распространил информацию о том, что случившееся связано с арестом гендиректора банка. Однако в итоге оказалось, что работникам правоохранительных органов потребовался ряд банковских документов по какому-то уголовному делу.

Кроме того, в январе банк жены приморского экс-губернатора Сергея Дарькина обокрали хакеры. Им удалось снять со счетов миллионы рублей.

 
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Комментарии
  • Турыст  (сегодня, 17:21 )

    Всё, всё что нажито непосильным трудом, всё украдено: магнитофон импортный -три, куртка замшевая - два, банк Приморье-один, портсигар золотой - один, БАМР Находкинский- один. . . . .



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