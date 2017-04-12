ДВФУ проведёт для школьников форум научно-технического творчества

Сегодня, 12 апреля, в День авиации и космонавтики, Дальневосточный федеральный университет проводит для школьников 5—11-х классов, преподавателей и учёных форум научно-технического творчества «МорЮнИнТех». На форуме ожидается презентация самых современных достижений науки: транспортных робототизированных технологий, беспилотных комплексов на самолётной и вертолётной базе, гидроакустических систем. В рамках мероприятия будет работать выставка проектов технического творчества молодёжи.

Как сообщают организаторы, демонстрационно-интерактивная площадка в корпусе В кампуса ДВФУ будет работать в течение всего дня, здесь же пройдут мастер-классы и награждение победителей конкурса технических проектов.

Ровно в полдень на площадке форума начнётся фестиваль военно-патриотической песни, где школьники прочтут стихи, исполнят песни и другие творческие номера.

Также на форуме представители академической среды и общественники обсудят актуальные вопросы сохранения и развития национального потенциала в области авиации и космонавтики, поддержки исторического наследия инженеров-изобретателей, социального партнёрства.

РИА «Восток-Медиа» не раз рассказывало, что во Владивостоке старшеклассники и студенты активно увлекаются робототехникой. Например, в прошлом году одна из образовательных площадок форума «Дальинфоком» под названием «3Dдетство» собрала более 50 юных конструкторов.