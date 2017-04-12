Стартовала онлайн-продажа билетов на бизнес-конференцию "Золотой мост"

Выбрать подходящий пакет участника можно на специальном сайте

Началась онлайн-продажа билетов на бизнес-конференцию «Золотой мост», которая пройдёт 19 мая во Владивостоке на event-площадке Place. В программе – круглые столы, дискуссии и мастер-классы от экспертов-практиков федерального уровня. Организаторы подготовили три пакета участников. Выбрать подходящий можно на сайте ПремияЗолотойМост.рф.

«Золотой мост 2017» — это премия и бизнес-конференция, учреждённые с целью оказания поддержки малому и среднему бизнесу Приморского края. Организаторы — корпорация развития Приморского края, администрация Приморского края и межрегиональный информационный холдинг PrimaMedia.

Программа бизнес-конференции включает площадки для усиления взаимодействия между бизнесом и властью, опытными и развивающимися представителями бизнеса, воркшопы, тренинги и неформальные встречи с экспертами, станции нетворкинга и специализированную выставку, где компании смогут представить свои продукты и услуги, протестировать услуги B2B, принять участие в презентации стартапов, найти партнёров и инвесторов.

Значимое место на конференции займут мастер-классы от экспертов-практиков федерального уровня:

• Основатель и генеральный директор Workle, эксперт в областях личных продаж и управления продажами Владимир Горбунов – «От нуля до первого миллиона»;

• Основатель CarPrice, серийный предприниматель, эксперт в области IT Эдуард Гуринович – «Путь к сердцу инвестора»;

• Основатель и генеральный директор MyApps, cпециалист № 1 по запуску и оптимизации бизнесов и созданию людей-брендов в России и СНГ Вячеслав Семенчук – «Личный бренд. Высокая стоимость»;

• Генеральный директор UFK, специалист в областях аудита маркетинга, постановки маркетинга в компании и формировании потребительских сообществ Евгений Бойченко – «Управление конкурентоспособностью компании».

Для гостей бизнес-конференции организаторы подготовили три пакета участников.

Базовый пакет

основная программа конференции

Бизнес-пакет

основная программа;

кофе и нетворкинг;

бизнес-ланч;

мастер-классы от экспертов-практиков федерального уровня;

доступ к материалам (презентации и видео мастер-классов);

сертификат участника бизнес-конференции

Премиум-пакет

основная программа;

кофе и нетворкинг;

гуру-ланч;

мастер-классы от экспертов-практиков федерального уровня;

доступ к материалам (презентации и видео мастер-классов);

сертификат участника бизнес-конференции;

церемония награждения бизнес-премии

Выбрать подходящий пакет и зарегистрироваться можно на сайте ПремияЗолотойМост.рф