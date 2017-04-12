Пушкарёв займётся парком Минного городка и парковками Владивостока

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Также градоначальник помнит про рыбный рынок и тропу здоровья
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Мэр Владивостока Игорь Пушкарёв не намерен опускать руки, планирует бороться за справедливость и верит в то, что ему всё-таки удастся реализовать важные для Владивостока инфраструктурные проекты, как, например, благоустройство парка Минного городка, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Временно отстранённый от должности мэр приморской столицы Игорь Пушкарёв снова высказал своё мнение по поводу решения Московского городского суда. Градоначальник считает, что заседание прошло с «формальным отношением к делу», однако для него это не повод опускать руки. Более того, отметил Пушкарёв, временное отстранение от должности главы города не означает прекращение взятого по его инициативе курса развития города Владивостока.
«За 8 лет не только многое сделано, но и созданы заделы для новых проектов развития. Подтверждение этому российско-японский диалог по развитию городской среды Владивостока. Насколько мне известно, основу списка приоритетных проектов на сегодняшний день составили проекты, начатые по моей инициативе. Это прежде всего - рыбный рынок в районе Золотого моста, четыре многоярусные парковки в центре города, благоустройство парка Минного городка, парка в районе Второй Речки, продолжение Берега здоровья. Это хорошие проекты, потребовавшие многолетней предварительной проработки - юридической, проектной, геодезической. Я по-прежнему буду следить за ситуацией в городе и вместе с вами стараться сделать Владивосток лучше, ведь названными проектами потенциал нашего города не ограничивается», - написал Игорь Сергеевич на своей странице.
Кроме того, мэр рассказал, как нелегко пришлось ему, его брату Андрею и коллеге Андрею Лушникову. Всё это время они были лишены общения с жёнами и детьми, приходилось наблюдать за «откровенной клеветой в свой адрес», а к завершению предварительного следствия «услышать новые абсурдные обвинения».
«Всё это очень непросто, особенно когда очевидные доводы о невиновности не принимаются во внимание. Однако мы справляемся, в том числе благодаря вашей поддержке. Каждое письмо, каждый отзыв, каждое упоминание в СМИ дают нам надежду и силы бороться за справедливость», - отметил Пушкарёв.
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Игорю Пушкарёву не дали вернуться в кресло мэра. Московский городской суд признал отстранение главы Владивостока от должности законным. Против Пушкарёва возбудили уже два уголовных дела. Его обвиняют в групповом коммерческом подкупе, а также в многомиллионной взятке. Все эти дела связаны с закупками стройматериалов, которые мэрия Владивостока приобретала у аффилированных с Игорем Пушкарёвым компаний. Другими фигурантами этих дел стали брат мэра Андрей Пушкарёв и директор компании «Дороги Владивостока» Андрей Лушников.
винни-пух тоже не спит, создал фонд "пистолет и звизда" , ПИСя через 15 обрусчатит парк Минного городка.
Хоть бы не позорился своей тупостью и безграмотностью.
герой, . . . всё для народа - правда, для очень ограниченной его части. . .
Самый адекватный мэр города за последние 20 лет. Много для города сделал. Удачи
Согласна с Вами лучший мэр
Поздно, батенька, расслабьтесь, развлекайтесь уже там со своим электронным чайником. Тут уже очередь новых желающих с пилами выстроилась.
Угу, выстроилась. . . для того, чтоб такие как вы "диванные критики" в последующие годы стенали "какой хреновый у нас мэр и в городе нет эффективного руководства". . .
Присоединяюсь! Самый адекватный и заботливый мэр. Город расцвел и задышал!
Конечно за федеральные деньги, Он мэр гостевого маршрута, а шаг вправо шаг влево, разруха, Асфальт одноразовый, бордюры тоже . . .
Странный у Вас взгляд на процессы гниения и разложения. . . Вы, наверное, художник?
Ахахаха, раньше надо было делать. А сейчас попиариться решил))))
Асфальт который Пушкарь клал, куда он делся? Один дождь и асфальта нет. Тротуары, бордюры, все сыпется не простояв и год.
басты карапузики, "откуда бабки зин" вертолеты , яхты. лексусы, дома? роскошь (это все называется коррупция) почти лигально?, но за наш счет
в отличие от вас, Федор, Пушкарёв не люмпен, а успешный предприниматель был ещё до своего градоначалия. Доходы позволяли приобретать "вертолеты, яхты, лексусы, дома"
Нет ну в этом что-то есть, каталажка меняет мэров, может нам внести предложение, чтобы сразу после выборов их сажали в СИЗО, и пусть оттуда рулят?
Будет вам и рыбный рынок, и парковки, кофе, и какао. . . Лет через пяток , может быть. И ведь скоро год как парится, а ничего не изменилось, жизнь катиться по проторенной колее и только здесь небольшая кучке еще интересен бывший мер. Выйде-и снова станет "успешным бизнесменом", здравствуй яхта, вертолет, самолет, майями. . .
Воровской мэр со своей командой, которая к сожалению не рядом с ним, отстранён навсегда и вспомнить о его делах нечего. Лучший мэр - конечно Черепков В. И.
Поддерживаю!
Черепкова принародно выпороть на центральной площади города
Ну на счет Черепкова, я сомневаюсь. Честный да, но хреновый хозяйственник. Перечислю Вам всех мэров:-Черепков, -Толстошеин, - Копылов, -Николаев, -Пушкарев. Достойных нет и не было. И дело не в том, что моя обывательская позиция- критиковать всех и вся. А в том, что мэр должен обладать рядом качеств: честность, порядочность, управленческий профессионализм ну и опыт работы в городском хозяйстве. Таким букетом не обладает не один из перечисленных. Люди обладающие этими качествами, просто не лезут в эту сложившуюся кухню. Не хотят себя замарать, да им и не позволят занять этот пост. Уж больно город и край в целом коррумпированы.