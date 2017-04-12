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Пушкарёв займётся парком Минного городка и парковками Владивостока: РИА "Восток-Медиа"
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Пушкарёв займётся парком Минного городка и парковками Владивостока

Пушкарёв займётся парком Минного городка и парковками Владивостока
Также градоначальник помнит про рыбный рынок и тропу здоровья
сегодня, 10:31
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Мэр Владивостока Игорь Пушкарёв не намерен опускать руки, планирует бороться за справедливость и верит в то, что ему всё-таки удастся реализовать важные для Владивостока инфраструктурные проекты, как, например, благоустройство парка Минного городка, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Временно отстранённый от должности мэр приморской столицы Игорь Пушкарёв снова высказал своё мнение по поводу решения Московского городского суда. Градоначальник считает, что заседание прошло с «формальным отношением к делу», однако для него это не повод опускать руки. Более того, отметил Пушкарёв, временное отстранение от должности главы города не означает прекращение взятого по его инициативе  курса развития города Владивостока.

«За 8 лет не только многое сделано, но и созданы заделы для новых проектов развития. Подтверждение этому российско-японский диалог по развитию городской среды Владивостока. Насколько мне известно, основу списка приоритетных проектов на сегодняшний день составили проекты, начатые по моей инициативе. Это прежде всего - рыбный рынок в районе Золотого моста, четыре многоярусные парковки в центре города, благоустройство парка Минного городка, парка в районе Второй Речки, продолжение Берега здоровья. Это хорошие проекты, потребовавшие многолетней предварительной проработки - юридической, проектной, геодезической. Я по-прежнему буду следить за ситуацией в городе и вместе с вами стараться сделать Владивосток лучше, ведь названными проектами потенциал нашего города не ограничивается», - написал Игорь Сергеевич на своей странице.

Кроме того, мэр рассказал, как нелегко пришлось ему, его брату Андрею и коллеге Андрею Лушникову. Всё это время они были лишены общения с жёнами и детьми, приходилось наблюдать за «откровенной клеветой в свой адрес», а к завершению предварительного следствия «услышать новые абсурдные обвинения».

«Всё это очень непросто, особенно когда очевидные доводы о невиновности не принимаются во внимание. Однако мы справляемся, в том числе благодаря вашей поддержке. Каждое письмо, каждый отзыв, каждое упоминание в СМИ дают нам надежду и силы бороться за справедливость», - отметил Пушкарёв.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Игорю Пушкарёву не дали вернуться в кресло мэра. Московский городской суд признал отстранение главы Владивостока от должности законным.  Против Пушкарёва возбудили уже два уголовных дела. Его обвиняют в групповом коммерческом подкупе, а также в многомиллионной взятке. Все эти дела связаны с закупками стройматериалов, которые мэрия Владивостока приобретала у аффилированных с Игорем Пушкарёвым компаний. Другими фигурантами этих дел стали брат мэра Андрей Пушкарёв и директор компании «Дороги Владивостока» Андрей Лушников.

 
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Комментарии
  • Турыст  (сегодня, 10:55 )

    винни-пух тоже не спит, создал фонд "пистолет и звизда" , ПИСя через 15 обрусчатит парк Минного городка.

  • сакура  (сегодня, 11:06 )

    Хоть бы не позорился своей тупостью и безграмотностью.

  • быдло  (сегодня, 11:01 )

    герой, . . . всё для народа - правда, для очень ограниченной его части. . .

  • горожанин  (сегодня, 11:10 )

    Самый адекватный мэр города за последние 20 лет. Много для города сделал. Удачи

  • Местная  (час назад)

    Согласна с Вами лучший мэр

  • Креведко  (сегодня, 11:13 )

    Поздно, батенька, расслабьтесь, развлекайтесь уже там со своим электронным чайником. Тут уже очередь новых желающих с пилами выстроилась.

  • дед-балдед  (сегодня, 12:50 )

    Угу, выстроилась. . . для того, чтоб такие как вы "диванные критики" в последующие годы стенали "какой хреновый у нас мэр и в городе нет эффективного руководства". . .

  • 123  (сегодня, 11:13 )

    Присоединяюсь! Самый адекватный и заботливый мэр. Город расцвел и задышал!

  • Японкомпот  (сегодня, 11:25 )

    Конечно за федеральные деньги, Он мэр гостевого маршрута, а шаг вправо шаг влево, разруха, Асфальт одноразовый, бордюры тоже . . .

  • yyyy  (сегодня, 11:19 )

    Странный у Вас взгляд на процессы гниения и разложения. . . Вы, наверное, художник?

  • Житель  (сегодня, 11:16 )

    Ахахаха, раньше надо было делать. А сейчас попиариться решил))))

  • Житель  (сегодня, 11:17 )

    Асфальт который Пушкарь клал, куда он делся? Один дождь и асфальта нет. Тротуары, бордюры, все сыпется не простояв и год.

  • Федя  (сегодня, 11:53 )

    басты карапузики, "откуда бабки зин" вертолеты , яхты. лексусы, дома? роскошь (это все называется коррупция) почти лигально?, но за наш счет

  • дед-балдед  (сегодня, 12:54 )

    в отличие от вас, Федор, Пушкарёв не люмпен, а успешный предприниматель был ещё до своего градоначалия. Доходы позволяли приобретать "вертолеты, яхты, лексусы, дома"

  • пенсионерка  (сегодня, 11:56 )

    Нет ну в этом что-то есть, каталажка меняет мэров, может нам внести предложение, чтобы сразу после выборов их сажали в СИЗО, и пусть оттуда рулят?

  • олений пенис  (сегодня, 15:13 )

    Будет вам и рыбный рынок, и парковки, кофе, и какао. . . Лет через пяток , может быть. И ведь скоро год как парится, а ничего не изменилось, жизнь катиться по проторенной колее и только здесь небольшая кучке еще интересен бывший мер. Выйде-и снова станет "успешным бизнесменом", здравствуй яхта, вертолет, самолет, майями. . .

  • Володя  (сегодня, 15:32 )

    Воровской мэр со своей командой, которая к сожалению не рядом с ним, отстранён навсегда и вспомнить о его делах нечего. Лучший мэр - конечно Черепков В. И.

  • Алекс  (сегодня, 16:28 )

    Поддерживаю!

  • Дмитрий  (сегодня, 18:24 )

    Черепкова принародно выпороть на центральной площади города

  • Михаил  (сегодня, 18:38 )

    Ну на счет Черепкова, я сомневаюсь. Честный да, но хреновый хозяйственник. Перечислю Вам всех мэров:-Черепков, -Толстошеин, - Копылов, -Николаев, -Пушкарев. Достойных нет и не было. И дело не в том, что моя обывательская позиция- критиковать всех и вся. А в том, что мэр должен обладать рядом качеств: честность, порядочность, управленческий профессионализм ну и опыт работы в городском хозяйстве. Таким букетом не обладает не один из перечисленных. Люди обладающие этими качествами, просто не лезут в эту сложившуюся кухню. Не хотят себя замарать, да им и не позволят занять этот пост. Уж больно город и край в целом коррумпированы.



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