Во Владивосток привезут Кубок мира

В столицу Приморья привезут главный приз победителей чемпионата мира по футболу – Кубок мира. Об этом накануне заявил вице-премьер России Виталий Мутко, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на ТАСС.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко сделал подобное заявление во время общения с журналистами. Он отметил, что Кубок мира ждёт участь Олимпийского огня – трофей перед чемпионатом мира по футболу 2018 посетит самые разные уголки страны.

«В ближайшее время мы откроем тур Кубка мира по городам нашей страны, начиная от Владивостока», - отметил вице-премьер.

Финальная часть 21-го чемпионата мира по футболу ФИФА пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Кубок мира является главным призом, который получают победители.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, как проходили выборы главного символа мундиаля. В борьбе стать талисманом чемпионата мира по футболу — 2018 участвовал Амурский тигр. Однако в финале проиграл волку Забиваке.