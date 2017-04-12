Ночью в Приморье выпал снег

Синоптики рассказали, когда в крае снова потеплеет

В Приморье похолодало на 4-7 градусов. Комфортная тёплая погода вернётся в регион к концу недели, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Минувшей ночью за холодным фронтом на территорию края вторглась холодная воздушная масса. В связи с этим по региону похолодало на 4-7 градусов. Столбики термометров опустились до -2…-7 градусов, а в горных районах вовсе до -13. Местами прошёл небольшой дождь, в северных районах – со снегом. Северо-западный ветер усилился.

Сегодня, 12 апреля, погоду будет определять тыловая часть углубляющегося циклона. Ожидается, что с северо-запада и запада подует сильный ветер. На севере местами сохранятся небольшие осадки. Максимальная температура воздуха составит +6…+12 градусов, на севере – от 0 до +5 градусов.

В краевом центре День космонавтики будет солнечным, не дождливым, но ветреным. К утру температура воздуха понизилась до +1…+3 градусов, во второй половине дня воздух прогреется до +6…+9 градусов.

С завтрашнего дня в регионе снова начнёт теплеть. Небольшой дождь ожидается в пятницу, 14 апреля. В воскресенье, 16 апреля, на Пасху температурный фон снова понизится. Возможны осадки.