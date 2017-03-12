В Приморье спасатели вытащили из воды подростков на льдине

Их унесло в море недалеко от Владивостока

В Приморском крае спасатели сняли с унесённой в море льдины двух 14-летних подростков. Как сообщили в региональном учреждении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, происшествие случилось в субботу поздно вечером. Медицинская помощь ребятам не потребовалась. К их спасению привлекли судно на воздушной подушке.

«Инцидент произошёл в районе острова Скребцова в Амурском заливе, около двух километров от береговой линии Владивостока», — сообщили в пресс-службе администрации края.

Накануне МЧС выступило с предупреждением об опасности выхода на морской лёд в Приморье. Из-за резкого повышения температуры воздуха началось быстрое разрушение покрова водоёмов. Однако, несмотря на заявление спасателей, тысячи рыбаков и отдыхающих продолжают выходить к замёрзшей воде с риском для жизни.