В Находке за задержку установки окон наказали директора "управляйки"

Руководителя коммунальной организации ООО «Амарант-Сервис-2» в Находке привлекли к ответственности за нарушение жилищного законодательства. Внеплановая выездная поверка выявила факт ненадлежащего обслуживания одного из домов, которые находятся в ведении «управляйки».

Пренебрежение компанией своими прямыми обязанностями выявили сотрудники государственной жилищной инспекции Приморского края.

«Ведомством были выданы предписания заменить оконные блоки в подъезде дома № 13 на улице Советской, установить светильники с энергосберегающими лампами и другое оборудование», — сообщили в ведомстве.

В установленный срок директор управляющей компании не исполнил выданное ему предписание. Поэтому региональное управление Госжилинспекции обратилось в суд, чтобы привлечь руководство к ответственности.

«На основании обращения в суд государственной жилищной инспекции Приморского края директор ООО «Амарант-Сервис-2» признан виновным в нарушении жилищного законодательства и оштрафован на 50 тысяч рублей», — озвучили в пресс-службе администрации Приморья со ссылкой на государственную жилищную инспекцию по региону.

С начала 2017 года инспекция в рамках жилищного надзора и лицензионного контроля провела 50 проверок, по результатам которых составила 54 протокола об административных правонарушениях. Только за февраль текущего года ведомство рассмотрело 64 дела об административных правонарушениях в сфере жилищного законодательства, а также привлекло к ответственности 34 физических и юридических лица.