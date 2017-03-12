Звезда "Интернов" не дал шанса девушке из Владивостока

Приморцы надеялись, что в новом сезоне телевизионного шоу «Холостяк» надолго задержится их землячка Антонина Нагорнюк. Но успешно прошедшая кастинг девушка не получила розу от звезды сериала «Интерны» Ильи Глинникова.

Канал «ТНТ» в субботу вечером показал первый выпуск нового сезона шоу «Холостяк». За эфиром наблюдал корреспондент РИА «Восток-Медиа» - в связи с тем, что на экране должна была появиться и представительница Владивостока, живущая сейчас в Москве, Антонина Нагорнюк. В числе 25 других девушек она претендовала на руку и сердце популярного актёра Ильи Глинникова, сыгравшего Глеба Романенко в «Интернах».





32-летний Илья дал понять: «Я хочу встретить человека, с которым мне будет легко и спокойно». Также он признался: «Когда любишь, можно простить всё, даже предательство. Вопрос только – как потом восстановить доверие».

Большинство участниц приехали к холостяку на чёрном лимузине, но нашлись и оригиналки: например, коротко стриженая блондинка, москвичка Снежана подъехала к Илье на мотоцикле, а Мадина из Черкесска, живущая сейчас в Испании, - на коне, в сопровождении братьев-джигитов. Именно она чуть позже получила первую «розу впечатления». Год назад также повезло Дарье с Камчатки, боровшейся за внимание Алексея Воробьёва.

Сейчас, когда девушки по дороге рассуждали в лимузине, кого бы они хотели увидеть в роли главного героя - певца, актёра или спортсмена, Тоня из Приморья ответила: «А я музыкантов люблю». Блондинка с косой-«колоском», одетая в китель барабанщицы, она вышла к Глинникову именно под барабанную дробь. Реакцию холостяка в этот момент зрителям не показали и в целом Антонине отвели в эфире едва ли пару минут.





Больше всего эфирного времени заняли стилист Радмила из Подмосковья; несостоявшийся депутат, выпускница МГУ Мария; немного заикающаяся студентка из Сочи Даша; «королева скандала», журналистка Леся Рябцева и «лучший фейсконтроль года» Дарья Путина. «Я занимаюсь тайским боксом. Не применяю его на практике – у женщин есть другие приёмчики. Надо успеть схватить за кадык – одно резкое движение, и нет горла», - поделилась решительная брюнетка Дарья. В ожидании вердикта она постоянно пила шампанское и вела словесные пикировки с Рябцевой.

В итоге Илья сделал первый выбор, оставив из 25 девушек только 15. Антонине Нагорнюк не повезло, и она назвала это несправедливостью. Тем не менее главный герой сказал ей персонально: «Спасибо тебе, что ты пришла сюда». Также актёр пояснил всем: «Девчонки, я хочу быть с вами честен, поэтому я считаю, что нельзя давать шансов там, где их быть не может».

Оставшихся в шоу, по словам ведущего, ждут «13 недель настоящей сказки, с потрясающим финалом». Для начала они отправились на Шри-Ланку.



